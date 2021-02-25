شطة: انضربت فى مباراة لـ الأهلي .. وصلاح يرحل عن ليفربول .. ومهاجم الزمالك فخر مصر.. فيديو وصور

بزغ نجمه فى النادى الأهلي وشارك فى حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية ورغم أنه سوداني المولد إلا أنه مصرى حتى النخاع ويعشق القلعة الحمراء وتفاني فى العمل من أجلها على مدار مشواره لاعبا وإداريا. عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات القلعة الحمراء تم الإستعانة بخدماته عقب خروجه إلى المعاش من منصب المدير الفنى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إستنادا إلى خبراته الفنية الكبيرة والإستفادة منها فى إفراز مواهب شابة يتم تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول. شطة تحدث إلى دوت الخليج كاشفا عن العديد من الملفات الخاصة بالمارد الأحمر ونادى الزمالك والمحترفين فى الخارج إضافة إلى أكاديميات الشياطين الحمر. تابع : فى مباراة الأهلي والزمالك لى واقعة مع محمود الخواجة نجم القلعة البيضاء حين سقطت فى إحدى الكرات وقام بشد شعرى وظهرت اللقطة فى التليفزيون وجاء حازم خالد زميلى حينها فى الأهلي ليدافع عنى وقلت له الواقعة معى وليست معك ولى خناقة كبيرة أخرى مع حمادة الرومي لاعب الإسماعيلي فى عام 1978 وكان دائما هناك عنف شديد بينى وبينه وحاول ضربى بالبوكس لولا إكرامي حارس المرمى الذى قام بفض المشادة بيننا وموقف لا انساه فى عام 1972 كنت ألعب باسم منتخب الجامعات فى تنزانيا وأحد لاعبى المنافسين بعد إحرازى هدفا أبدى ضيقه منى وأصبح يجرى ورائى حول التراك وهو لا يستطيع اللحاق بي وحكم اللقاء أطلق صافرته واللاعب لم يتوقف. وعن موقف أندية جنوب إفريقيا وأزمة مباريات دورى أبطال إفريقيا قال : الكاف سيكون لديه نوع من المرونة وسوف يقوم بالتأجيل للمباريات التى طرفا فيها فرق جنوب افريقيا لحين تهدئة الاوضاع الخاضة بفيروس كورونا لافتا الى ان لجان الكاف بها مرونة وسبق أن تم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى النسخة السابقة. وعن غياب الأندية السوداني قال: السودان كان دوما يشارك بأربعة فرق فى دوريات القارة السمراء وهم نادى الهلال والمريخ وأهلى شندى وهلال الأبيض، منوها إلى أن الأندية السودانية تعاني من غياب الدعم المالي والرعاة مشددا على أن الإستثمار فى نادى الهلال والمريخ السوداني سوف ينجح فى ظل وجود وكلاء لاعبين تقوم بإحضار أنصاف اللاعبين مشيرا إلى أن المريخ والهلال السوداني لا يوجد بهما ملاعب حتى الآن مشيرا إلى غياب الرعاة فى الدورى السوداني لفرق الكرة. أشار إلى أن سبب تراجع مستوى لاعبي ليفربول ونتائج الفريق مؤخرا يعود إلى إعتماد الجهاز الفنى على لاعب واحد فى الدفاع وتعرضه للإصابة فضلا عن تراجع مستوى أداء بعض اللاعبين أمثال فيرمينو وساديو ماني منوها إلى أن محمد صلاح طريقة اللعب الخاصة به تناسب جميع دوريات أوروبا، مضيفا أنه لن يفرض نفسه على فرق المسابقات الخمس الكبري مشددا على أن أسلوب اللعب وتميزه بالحاسة التهديفية وراء ظهوره بشكل قوى. وعن تألق مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى فى الدورى التركي إضافة إلى إنفلات السوشيال ميديا وخلق الأزمات والتعامل معه قال شطة : النجوم الكبار السابقين سببا فى أزمات السوشيال ميديا فى الآونة الاخيرة بسبب خروجهم عبر الفضائيات والميديا والإدلاء بتصريحات تهاجم لاعب أو نادى بعينه وفى الآونة الاخيرة ظهر أحمد بلال يهاجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك إضافة إلى خروج رضا عبدالعال وبشير التابعي بتصريحات أيضا حيال النادى الأهلي عقب مباراة بايرن ميونيخ وذلك خطأ كبير من لاعبين كبار ينتمون إلى قطبي الكرة المصرية. لفت إلى أن مصطفى محمد يشهد فى الوقت الراهن تألقا لافتا للنظر فى الدورى التركي وأثبت وجوده ضمن كبار مهاجمى الدورى التركي مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بمستوى لاعب الزمالك المعار إلى نادى جالطة سراي التركي منوها إلى أن مسيرة مصطفى محمد فخر للكرة المصرية مثل محمد صلاح نجم ليفرول الإنجليزى ويجب عليه الإلتزام بالإحتراف ويعلم جيدا أن لديه هدف يجب أن يحققه ويتناسي جميع الهفوات ولن يكون تكرار لسيناريو عمرو زكى الذى أحرز 10 أهداف ولم يوفق فى الإستمرار فى مسيرته الإحترافية فى الدورى الإنجليزى. ورفض شطة المبادرة الجماهيرية لدعم الصفقات للاعبي الأندية وأبرزهم فرجانى ساسي نجم نادى الزمالك مؤخرا وقال : لا يمكن أن تكون مبادرات الدعم الجماهيرية سياسة متبعة على مدار تاريخ أى نادي وإنما من الممكن أن تكون حالة استثنائية فى إطار مقنن تحت إشراف النادى نفسه وعبر سلك القنوات الشرعية ولا تكون ارتجالية. وأكد شطة رفضه مبادرة دعم صفقة فرجانى ساسي للبقاء فى صفوف نادى الزمالك، مشددا على أن الأندية أكبر من تلك المبادرات ويتعين على مسئوليها الاعتماد على موارد مالية وتوفيرها من أجل دعم فرقها فى كافة الأنشطة الرياضية مشددا على أنه يرفض إلغاء تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر باعتبار أنها متبعة فى جميع دوريات العالم وأصبح جزأ لا يتجزأ من التحكيم وأوضح أنه كان عادلا فى أمور تحكيمية كثيرة وفائدته أكبر وأخطاءه أقل كثيرا من الواقع. لفت إلى أن الـ var لم يضر النادى الأهلي وأنصف فى كثير من الحالات التحكيمية وكان عادلا فى أمور وأهداف كثيرة، مشيرا إلى أن المارد الأحمر لم يتضرر كثيرا من تقنية الفيديو مشيرا إلى أن مرمى النادى الأهلي فى أمان فى وجود محمد الشناوى، منوها إلى أنه لا بد أن تكون البدائل الموجودة لحراسة عرين الأهلي جاهزة فنيا وبدنيا من أجل التحسب لمرور الشناوى بأى ظرف طارئ، لافتا إلى أنه غير مطلوب التعاقد مع حارس الدولى ليكون بجانب الشناوي فى حراسة عرين الأهلي، موضحا أن على لطفى ومصطفى شوبير بحاجة إلى إحتكاك أكثر، مضيفا أن الشناوى نفسه كانت له هفوات فى حراسة المرمى لدى حضوره إلى المارد الأحمر. وأعرب شطة على أن يكون هناك تهدئة من أجل إزالة التعصب بين الجماهير فى الأهلي والزمالك وغيرها من الأندية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية من أجل المساهمة فى نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية. وأكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يقترب من الرحيل، لافتا إلى أن الألماني يورجن كلوب سبب كبوة الريدز وقال : محمد صلاح مش قادر يكمل فى ليفربول وأعتقد أنه سوف يرحل قريبا عن صفوف الريدز فى ظل تراجع أداء زملائه ونتائج الفريق فى الدورى الإنجليزى والألماني يورجن كلوب سبب رئيسي فى تراجع نتائج ومستوى لاعبى فريق ليفربول نظرا لعدم التجديد فى الفكر التكتيكي إلى جانب عدم تجديد دماء الفريق عبر التعاقد مع صفقات من اللاعبين المميزين. وعن والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء قال إنه مشروع فلافيو جديد فى القلعة الحمراء لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية بإمكانهما التواجد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القارة السمراء لافتا إلى أنه يتعين التعاقد مع لاعبين فى النادى الأهلي يكونوا على قدر كبير من الخبرات خلال الفترة المقبلة وبأموال كبيرة على غرار البولندى ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ كى يتسنى لهم اللعب امام كبار العالم. تابع : والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء يكرر سيناريو فلافيو ويحتاج الى بعض الوقت من أجل إكتساب الثقة خاصة بعدما فك النحس من خلال الهدف الذى أحرزه فى مرمى المريخ السوداني والأهلي قادر على تخطى سيبما التنزاني يوم الثلاثاء المقبل نظرا لإمتلاكه التاريخ والبطولات فى القارة السمراء مشددا على أن الزمالك أيضا لديه فرصة كبيرة للتغلب على بطل السنغال نظرا لمشاركته للمرة الأولى فى تاريخ دورى أبطال إفريقيا منوها إلى أنه فى حال عدم مواجهة الاهلي والزمالك خلال الأدوار المقبلة سوف نشهد نهائى لدورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القارة الإفريقية. شدد على أن حصد المركز الثالث فى المونديال يعتبر أنجاز كبير جدا وبيتسو موسيماني أداى أداءا جيدا فى التغييرات بتشكيل اللاعبين مشيرا إلى أن تلك السياسة من حق المدرب فقط منوها إلى أنه يجب أن يرفع الجميع القبعة للمدرب الجنوب إفريقيى مشيرا إلى أن تغييرات موسيماني استطاع الفوز بها وكان هناك خلافا كبيرا على الدفع بالنييجيرى آجاي فى المبارايات الأخيرة لكنه أثبت نجاحا لدى الدفع به فى اللقاءات الأخيرة ولم يخذله مشددا على أن البايرن بدأ بشكل ضاغط وقوى ما أربك لاعبى المارد الأحمر فى الشوط الأول مشددا على أن الاهلي أقوى من بالميراس البرازيلي وظهر بشكل جيد ونجح فى الضغط على لاعبى الفريق البرازيلي وحقق فوزا بركلات الترجيح عن جدارة وإستحقاق. وكشف شطة عن خطط القلعة الحمراء فى إنشاء أكاديميات فى أوروبا وإفريقيا والخليج فى قادم الأيام وقال : من الصعب إنشاء أكاديميات للنادى الأهلي فى أوروبا لكن من الممكن عمل توأمة هناك تعود بالفائدة على القلعة الحمراء فى المستقبل القريب ولدينا خطط لإنشاء أكاديميات فى الخليج والدول العربية وفى قارة إفريقيا وسوف نبدأ فى القارة السمراء فى السودان وجنوب إفريقيا وغانا وسوف نستعين باللاعب الغاني فيليكس وفلافيو وجيلبرتو بأنجولا فضلا عن جنوب إفريقيا واستغلال علاقات بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادى الأهلي مشيرا إلى أن هناك توأمة مع نادى الهلال السوداني. أشار إلى أنه سيتم التخطيط فى انشاء أكاديميات النادى الأهلي فى دول الخليج نظرا لكونها فى الوقت الراهن منذ بداية أزمة فيروس كورونا شبه متوقفة خاصة فى الكويت مشيرا إلى أنه سيتم النظر إلى أنشاء أكاديمية فى السعودية خلال الفترة المقبلة موضحا أن السياسة فى الخليج فى إنشاء الأكاديمية النادى الأهلي فى الخليج ستكون بنظام المشاركة وليس الحصول على إسم النادى الأهلي فقط نظرا لسابق وجود أزمات مع المستثمرين مشددا على أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ظهر بشكل قوى فى كأس العالم للأندية خاصة فى المباراة الأولى أمام نادى الدحيل القطرى التى حقق خلالها فوزا بهدف دون رد. وأكد شطة أن حصول المارد الأحمر على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية بمثابة إنجاز كبير لافتا إلى أن الفريق الاحمر أقوى من بالميراس البرازيلي وقال : مباراة الأهلي والدحيل فى الشوط الأول كان المارد الأحمر استحوذ بشكل كامل نتيجة الرهبة لدى المنافس واختلف الشكل فى ثاني الأشواط ورغم ذلك استطاع الفريق الأحمر تحقيق الفوز وفى مباراة بايرن ميونيخ وضح أن المارد الأحمر أهاب الموقف نوعا ما ولكن فى الشوط الثاني استطاع تقديم أداء جيد ونحتاج عندما نواجه الفرق الكبيرة ألا يكون لدينا رهبة ونمتلك إحتكاكا كبيرا. وشدد شطة على أن "هيديكوتى" المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، اتبع سياسة البحث عن الناشئين فى مواهب القلعة الحمراء و قال : "هيديكوتى كان يبحث بنفسه عن المواهب فى قطاعات الناشئين، واكتشف الراحل ثابت البطل، وماهر همام، وحازم خالد، وقام بالاستعانة بهم فى الفريق الأول وأكثر من لاعب آخر". وأوضح أن هناك تخمة فى الوقت الراهن بصفوف الفريق الأول، مشيرا إلى أن سياسة الوقت الحالي تسير على نهج شراء اللاعبين فى ظل عدم وجود أى وقت لدى المدربين فى الآونة الأخيرة فى البحث عن الناشئين من أجل تصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول مشيرا إلى أن الإعارات التى لجأ لها النادى الأهلي للاعبيه فى الأندية الأخرى تصب فى صالح القلعة الحمراء، منوهًا بأن اللاعبين المعارين يعودون مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء بمستوى أداء جيد ويستفيد منهم الفريق الأول. ولفت إلى أن الاحتراف أجبر الأندية على الاتجاه نحو شراء اللاعب الجاهز رغم أن الولاء المفترض يكون للنادى من خلال قطاع الناشئين الذى تربى داخله، مشيرا إلى أن محمد شريف الذى كان معارا فى نادى إنبي عاد مجددا إلى النادى الأهلي وتألق وبات هدافا فى صفوف القلعة الحمراء منوها إلى أن العمل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أسهل بكثير من العمل بأكاديميات النادى الأهلي نظرا لوجود سياسة كان يسير عليها داخل الكاف فى التعامل مع الاتحادات الأفريقية كافة، بينما يعاني مع أولياء الأمور داخل الأكاديميات فى ظل رغبتهم فى تصعيد أبنائهم إلى قطاعات الناشئين"، مشددا على وجود ما يربو على 6 آلاف لاعب فى أكاديميات القلعة الحمراء. استطرد: وتم توفير مدربين وملابس للأكاديميات وتم وضع البذرة واسس قوية لإنشاء الاكاديميات وانتشرت فى المحافظات وبدأت فى المنصورة والسويس ومدينة نصر وفرعين فى الإسكندرية وفى الصعيد وحتى الآن تم إنشاء 16 أكاديمية للنادى الأهلى فى ربوع محافظات الجمهورية لافتا إلى أن النادى الأهلي استطاع من خلال هذه الأكاديميات وضع شروط ألا تكون أقل من نظيرتها التى تتواجد فى الشيخ زايد وفى القاهرة مشيرا إلى أن ناصر ماهر أحد أبرز المواهب التى أفرزتها تلك الأكاديميات وتم تصعيدها إلى الفريق الاول مشيرا إلى أن هناك إتفاق مع خالد بيبو والمدرب التشيكي ميكيل فى قطاع الناشئين بالحضور للمباريات وقمن بترشيح نحو 100 لاعب من الأكاديمية للتصعيد إلى قطاعات الناشئين للأهلي. وعن تفاصيل بداية إنشاء الفروع لأكاديميات القلعة الحمراء وصاحب الفكرة فى ظهورها إلى النور قال شطة : بدأت فكرة انشاء الأكاديميات فى النادى الاهلي فى عام 2004 وإقترح حينها حسن حمدى رئيس النادى الأهلي السابق على محمد رمضان نجم الشياطين الحمر السابق انشاء اكاديميات بنظام مدفوع الاجر وفكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لخدمة أعضاء النادى الأهلي باعتبار ان قطاعات الناشئين لا تستوعب هذا الكم الكبير داخل القلعة الحمراء فى فرع الجزيرة ولم يكن لدينا ملاعب. فى البداية كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الاهلي عن أبرز الخناقات التى شارك بها فى مسيرته الكروية بصفوف النادى الأهلي والسودان وقال عبر حواره لـ "دوت الخليج": فى مباراة الأهلي والأوليمبي عام 1977 حدث إحتكاك مع محمد الكاس لاعب الأوليمبي تعرضت فى إحدى الكرات إلى بوكس منه وسالت الدماء من أنفي وبعدها جرى الصلح بيننا وأصبحنا أصدقاء.

بزغ نجمه فى النادى الأهلي وشارك فى حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية ورغم أنه سوداني المولد إلا أنه مصرى حتى النخاع ويعشق القلعة الحمراء وتفاني فى العمل من أجلها على مدار مشواره لاعبا وإداريا. عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات القلعة الحمراء تم الإستعانة بخدماته عقب خروجه إلى المعاش من منصب المدير الفنى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" إستنادا إلى خبراته الفنية الكبيرة والإستفادة منها فى إفراز مواهب شابة يتم تصعيدها إلى صفوف الفريق الأول. شطة تحدث إلى دوت الخليج كاشفا عن العديد من الملفات الخاصة بالمارد الأحمر ونادى الزمالك والمحترفين فى الخارج إضافة إلى أكاديميات الشياطين الحمر. تابع : فى مباراة الأهلي والزمالك لى واقعة مع محمود الخواجة نجم القلعة البيضاء حين سقطت فى إحدى الكرات وقام بشد شعرى وظهرت اللقطة فى التليفزيون وجاء حازم خالد زميلى حينها فى الأهلي ليدافع عنى وقلت له الواقعة معى وليست معك ولى خناقة كبيرة أخرى مع حمادة الرومي لاعب الإسماعيلي فى عام 1978 وكان دائما هناك عنف شديد بينى وبينه وحاول ضربى بالبوكس لولا إكرامي حارس المرمى الذى قام بفض المشادة بيننا وموقف لا انساه فى عام 1972 كنت ألعب باسم منتخب الجامعات فى تنزانيا وأحد لاعبى المنافسين بعد إحرازى هدفا أبدى ضيقه منى وأصبح يجرى ورائى حول التراك وهو لا يستطيع اللحاق بي وحكم اللقاء أطلق صافرته واللاعب لم يتوقف. وعن موقف أندية جنوب إفريقيا وأزمة مباريات دورى أبطال إفريقيا قال : الكاف سيكون لديه نوع من المرونة وسوف يقوم بالتأجيل للمباريات التى طرفا فيها فرق جنوب افريقيا لحين تهدئة الاوضاع الخاضة بفيروس كورونا لافتا الى ان لجان الكاف بها مرونة وسبق أن تم تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي فى النسخة السابقة. وعن غياب الأندية السوداني قال: السودان كان دوما يشارك بأربعة فرق فى دوريات القارة السمراء وهم نادى الهلال والمريخ وأهلى شندى وهلال الأبيض، منوها إلى أن الأندية السودانية تعاني من غياب الدعم المالي والرعاة مشددا على أن الإستثمار فى نادى الهلال والمريخ السوداني سوف ينجح فى ظل وجود وكلاء لاعبين تقوم بإحضار أنصاف اللاعبين مشيرا إلى أن المريخ والهلال السوداني لا يوجد بهما ملاعب حتى الآن مشيرا إلى غياب الرعاة فى الدورى السوداني لفرق الكرة. أشار إلى أن سبب تراجع مستوى لاعبي ليفربول ونتائج الفريق مؤخرا يعود إلى إعتماد الجهاز الفنى على لاعب واحد فى الدفاع وتعرضه للإصابة فضلا عن تراجع مستوى أداء بعض اللاعبين أمثال فيرمينو وساديو ماني منوها إلى أن محمد صلاح طريقة اللعب الخاصة به تناسب جميع دوريات أوروبا، مضيفا أنه لن يفرض نفسه على فرق المسابقات الخمس الكبري مشددا على أن أسلوب اللعب وتميزه بالحاسة التهديفية وراء ظهوره بشكل قوى. وعن تألق مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى فى الدورى التركي إضافة إلى إنفلات السوشيال ميديا وخلق الأزمات والتعامل معه قال شطة : النجوم الكبار السابقين سببا فى أزمات السوشيال ميديا فى الآونة الاخيرة بسبب خروجهم عبر الفضائيات والميديا والإدلاء بتصريحات تهاجم لاعب أو نادى بعينه وفى الآونة الاخيرة ظهر أحمد بلال يهاجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك إضافة إلى خروج رضا عبدالعال وبشير التابعي بتصريحات أيضا حيال النادى الأهلي عقب مباراة بايرن ميونيخ وذلك خطأ كبير من لاعبين كبار ينتمون إلى قطبي الكرة المصرية. لفت إلى أن مصطفى محمد يشهد فى الوقت الراهن تألقا لافتا للنظر فى الدورى التركي وأثبت وجوده ضمن كبار مهاجمى الدورى التركي مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بمستوى لاعب الزمالك المعار إلى نادى جالطة سراي التركي منوها إلى أن مسيرة مصطفى محمد فخر للكرة المصرية مثل محمد صلاح نجم ليفرول الإنجليزى ويجب عليه الإلتزام بالإحتراف ويعلم جيدا أن لديه هدف يجب أن يحققه ويتناسي جميع الهفوات ولن يكون تكرار لسيناريو عمرو زكى الذى أحرز 10 أهداف ولم يوفق فى الإستمرار فى مسيرته الإحترافية فى الدورى الإنجليزى. ورفض شطة المبادرة الجماهيرية لدعم الصفقات للاعبي الأندية وأبرزهم فرجانى ساسي نجم نادى الزمالك مؤخرا وقال : لا يمكن أن تكون مبادرات الدعم الجماهيرية سياسة متبعة على مدار تاريخ أى نادي وإنما من الممكن أن تكون حالة استثنائية فى إطار مقنن تحت إشراف النادى نفسه وعبر سلك القنوات الشرعية ولا تكون ارتجالية. وأكد شطة رفضه مبادرة دعم صفقة فرجانى ساسي للبقاء فى صفوف نادى الزمالك، مشددا على أن الأندية أكبر من تلك المبادرات ويتعين على مسئوليها الاعتماد على موارد مالية وتوفيرها من أجل دعم فرقها فى كافة الأنشطة الرياضية مشددا على أنه يرفض إلغاء تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر باعتبار أنها متبعة فى جميع دوريات العالم وأصبح جزأ لا يتجزأ من التحكيم وأوضح أنه كان عادلا فى أمور تحكيمية كثيرة وفائدته أكبر وأخطاءه أقل كثيرا من الواقع. لفت إلى أن الـ var لم يضر النادى الأهلي وأنصف فى كثير من الحالات التحكيمية وكان عادلا فى أمور وأهداف كثيرة، مشيرا إلى أن المارد الأحمر لم يتضرر كثيرا من تقنية الفيديو مشيرا إلى أن مرمى النادى الأهلي فى أمان فى وجود محمد الشناوى، منوها إلى أنه لا بد أن تكون البدائل الموجودة لحراسة عرين الأهلي جاهزة فنيا وبدنيا من أجل التحسب لمرور الشناوى بأى ظرف طارئ، لافتا إلى أنه غير مطلوب التعاقد مع حارس الدولى ليكون بجانب الشناوي فى حراسة عرين الأهلي، موضحا أن على لطفى ومصطفى شوبير بحاجة إلى إحتكاك أكثر، مضيفا أن الشناوى نفسه كانت له هفوات فى حراسة المرمى لدى حضوره إلى المارد الأحمر. وأعرب شطة على أن يكون هناك تهدئة من أجل إزالة التعصب بين الجماهير فى الأهلي والزمالك وغيرها من الأندية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية من أجل المساهمة فى نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية. وأكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يقترب من الرحيل، لافتا إلى أن الألماني يورجن كلوب سبب كبوة الريدز وقال : محمد صلاح مش قادر يكمل فى ليفربول وأعتقد أنه سوف يرحل قريبا عن صفوف الريدز فى ظل تراجع أداء زملائه ونتائج الفريق فى الدورى الإنجليزى والألماني يورجن كلوب سبب رئيسي فى تراجع نتائج ومستوى لاعبى فريق ليفربول نظرا لعدم التجديد فى الفكر التكتيكي إلى جانب عدم تجديد دماء الفريق عبر التعاقد مع صفقات من اللاعبين المميزين. وعن والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء قال إنه مشروع فلافيو جديد فى القلعة الحمراء لافتا إلى أن قطبي الكرة المصرية بإمكانهما التواجد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القارة السمراء لافتا إلى أنه يتعين التعاقد مع لاعبين فى النادى الأهلي يكونوا على قدر كبير من الخبرات خلال الفترة المقبلة وبأموال كبيرة على غرار البولندى ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونيخ كى يتسنى لهم اللعب امام كبار العالم. تابع : والتر بواليا مهاجم القلعة الحمراء يكرر سيناريو فلافيو ويحتاج الى بعض الوقت من أجل إكتساب الثقة خاصة بعدما فك النحس من خلال الهدف الذى أحرزه فى مرمى المريخ السوداني والأهلي قادر على تخطى سيبما التنزاني يوم الثلاثاء المقبل نظرا لإمتلاكه التاريخ والبطولات فى القارة السمراء مشددا على أن الزمالك أيضا لديه فرصة كبيرة للتغلب على بطل السنغال نظرا لمشاركته للمرة الأولى فى تاريخ دورى أبطال إفريقيا منوها إلى أنه فى حال عدم مواجهة الاهلي والزمالك خلال الأدوار المقبلة سوف نشهد نهائى لدورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية فى سابقة لم تحدث فى تاريخ القارة الإفريقية. شدد على أن حصد المركز الثالث فى المونديال يعتبر أنجاز كبير جدا وبيتسو موسيماني أداى أداءا جيدا فى التغييرات بتشكيل اللاعبين مشيرا إلى أن تلك السياسة من حق المدرب فقط منوها إلى أنه يجب أن يرفع الجميع القبعة للمدرب الجنوب إفريقيى مشيرا إلى أن تغييرات موسيماني استطاع الفوز بها وكان هناك خلافا كبيرا على الدفع بالنييجيرى آجاي فى المبارايات الأخيرة لكنه أثبت نجاحا لدى الدفع به فى اللقاءات الأخيرة ولم يخذله مشددا على أن البايرن بدأ بشكل ضاغط وقوى ما أربك لاعبى المارد الأحمر فى الشوط الأول مشددا على أن الاهلي أقوى من بالميراس البرازيلي وظهر بشكل جيد ونجح فى الضغط على لاعبى الفريق البرازيلي وحقق فوزا بركلات الترجيح عن جدارة وإستحقاق. وكشف شطة عن خطط القلعة الحمراء فى إنشاء أكاديميات فى أوروبا وإفريقيا والخليج فى قادم الأيام وقال : من الصعب إنشاء أكاديميات للنادى الأهلي فى أوروبا لكن من الممكن عمل توأمة هناك تعود بالفائدة على القلعة الحمراء فى المستقبل القريب ولدينا خطط لإنشاء أكاديميات فى الخليج والدول العربية وفى قارة إفريقيا وسوف نبدأ فى القارة السمراء فى السودان وجنوب إفريقيا وغانا وسوف نستعين باللاعب الغاني فيليكس وفلافيو وجيلبرتو بأنجولا فضلا عن جنوب إفريقيا واستغلال علاقات بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادى الأهلي مشيرا إلى أن هناك توأمة مع نادى الهلال السوداني. أشار إلى أنه سيتم التخطيط فى انشاء أكاديميات النادى الأهلي فى دول الخليج نظرا لكونها فى الوقت الراهن منذ بداية أزمة فيروس كورونا شبه متوقفة خاصة فى الكويت مشيرا إلى أنه سيتم النظر إلى أنشاء أكاديمية فى السعودية خلال الفترة المقبلة موضحا أن السياسة فى الخليج فى إنشاء الأكاديمية النادى الأهلي فى الخليج ستكون بنظام المشاركة وليس الحصول على إسم النادى الأهلي فقط نظرا لسابق وجود أزمات مع المستثمرين مشددا على أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ظهر بشكل قوى فى كأس العالم للأندية خاصة فى المباراة الأولى أمام نادى الدحيل القطرى التى حقق خلالها فوزا بهدف دون رد. وأكد شطة أن حصول المارد الأحمر على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية بمثابة إنجاز كبير لافتا إلى أن الفريق الاحمر أقوى من بالميراس البرازيلي وقال : مباراة الأهلي والدحيل فى الشوط الأول كان المارد الأحمر استحوذ بشكل كامل نتيجة الرهبة لدى المنافس واختلف الشكل فى ثاني الأشواط ورغم ذلك استطاع الفريق الأحمر تحقيق الفوز وفى مباراة بايرن ميونيخ وضح أن المارد الأحمر أهاب الموقف نوعا ما ولكن فى الشوط الثاني استطاع تقديم أداء جيد ونحتاج عندما نواجه الفرق الكبيرة ألا يكون لدينا رهبة ونمتلك إحتكاكا كبيرا. وشدد شطة على أن "هيديكوتى" المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، اتبع سياسة البحث عن الناشئين فى مواهب القلعة الحمراء و قال : "هيديكوتى كان يبحث بنفسه عن المواهب فى قطاعات الناشئين، واكتشف الراحل ثابت البطل، وماهر همام، وحازم خالد، وقام بالاستعانة بهم فى الفريق الأول وأكثر من لاعب آخر". وأوضح أن هناك تخمة فى الوقت الراهن بصفوف الفريق الأول، مشيرا إلى أن سياسة الوقت الحالي تسير على نهج شراء اللاعبين فى ظل عدم وجود أى وقت لدى المدربين فى الآونة الأخيرة فى البحث عن الناشئين من أجل تصعيدهم إلى صفوف الفريق الأول مشيرا إلى أن الإعارات التى لجأ لها النادى الأهلي للاعبيه فى الأندية الأخرى تصب فى صالح القلعة الحمراء، منوهًا بأن اللاعبين المعارين يعودون مجددا إلى صفوف القلعة الحمراء بمستوى أداء جيد ويستفيد منهم الفريق الأول. ولفت إلى أن الاحتراف أجبر الأندية على الاتجاه نحو شراء اللاعب الجاهز رغم أن الولاء المفترض يكون للنادى من خلال قطاع الناشئين الذى تربى داخله، مشيرا إلى أن محمد شريف الذى كان معارا فى نادى إنبي عاد مجددا إلى النادى الأهلي وتألق وبات هدافا فى صفوف القلعة الحمراء منوها إلى أن العمل داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أسهل بكثير من العمل بأكاديميات النادى الأهلي نظرا لوجود سياسة كان يسير عليها داخل الكاف فى التعامل مع الاتحادات الأفريقية كافة، بينما يعاني مع أولياء الأمور داخل الأكاديميات فى ظل رغبتهم فى تصعيد أبنائهم إلى قطاعات الناشئين"، مشددا على وجود ما يربو على 6 آلاف لاعب فى أكاديميات القلعة الحمراء. استطرد: وتم توفير مدربين وملابس للأكاديميات وتم وضع البذرة واسس قوية لإنشاء الاكاديميات وانتشرت فى المحافظات وبدأت فى المنصورة والسويس ومدينة نصر وفرعين فى الإسكندرية وفى الصعيد وحتى الآن تم إنشاء 16 أكاديمية للنادى الأهلى فى ربوع محافظات الجمهورية لافتا إلى أن النادى الأهلي استطاع من خلال هذه الأكاديميات وضع شروط ألا تكون أقل من نظيرتها التى تتواجد فى الشيخ زايد وفى القاهرة مشيرا إلى أن ناصر ماهر أحد أبرز المواهب التى أفرزتها تلك الأكاديميات وتم تصعيدها إلى الفريق الاول مشيرا إلى أن هناك إتفاق مع خالد بيبو والمدرب التشيكي ميكيل فى قطاع الناشئين بالحضور للمباريات وقمن بترشيح نحو 100 لاعب من الأكاديمية للتصعيد إلى قطاعات الناشئين للأهلي. وعن تفاصيل بداية إنشاء الفروع لأكاديميات القلعة الحمراء وصاحب الفكرة فى ظهورها إلى النور قال شطة : بدأت فكرة انشاء الأكاديميات فى النادى الاهلي فى عام 2004 وإقترح حينها حسن حمدى رئيس النادى الأهلي السابق على محمد رمضان نجم الشياطين الحمر السابق انشاء اكاديميات بنظام مدفوع الاجر وفكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لخدمة أعضاء النادى الأهلي باعتبار ان قطاعات الناشئين لا تستوعب هذا الكم الكبير داخل القلعة الحمراء فى فرع الجزيرة ولم يكن لدينا ملاعب. فى البداية كشف عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الاهلي عن أبرز الخناقات التى شارك بها فى مسيرته الكروية بصفوف النادى الأهلي والسودان وقال عبر حواره لـ "دوت الخليج": فى مباراة الأهلي والأوليمبي عام 1977 حدث إحتكاك مع محمد الكاس لاعب الأوليمبي تعرضت فى إحدى الكرات إلى بوكس منه وسالت الدماء من أنفي وبعدها جرى الصلح بيننا وأصبحنا أصدقاء.

أشار إلى أن سبب تراجع مستوى لاعبي ليفربول ونتائج الفريق مؤخرا يعود إلى إعتماد الجهاز الفنى على لاعب واحد فى الدفاع وتعرضه للإصابة فضلا عن تراجع مستوى أداء بعض اللاعبين أمثال فيرمينو وساديو ماني منوها إلى أن محمد صلاح طريقة اللعب الخاصة به تناسب جميع دوريات أوروبا، مضيفا أنه لن يفرض نفسه على فرق المسابقات الخمس الكبري مشددا على أن أسلوب اللعب وتميزه بالحاسة التهديفية وراء ظهوره بشكل قوى. وعن تألق مصطفى محمد المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى فى الدورى التركي إضافة إلى إنفلات السوشيال ميديا وخلق الأزمات والتعامل معه قال شطة : النجوم الكبار السابقين سببا فى أزمات السوشيال ميديا فى الآونة الاخيرة بسبب خروجهم عبر الفضائيات والميديا والإدلاء بتصريحات تهاجم لاعب أو نادى بعينه وفى الآونة الاخيرة ظهر أحمد بلال يهاجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك إضافة إلى خروج رضا عبدالعال وبشير التابعي بتصريحات أيضا حيال النادى الأهلي عقب مباراة بايرن ميونيخ وذلك خطأ كبير من لاعبين كبار ينتمون إلى قطبي الكرة المصرية. لفت إلى أن مصطفى محمد يشهد فى الوقت الراهن تألقا لافتا للنظر فى الدورى التركي وأثبت وجوده ضمن كبار مهاجمى الدورى التركي مشيرا إلى أنه مقتنع تماما بمستوى لاعب الزمالك المعار إلى نادى جالطة سراي التركي منوها إلى أن مسيرة مصطفى محمد فخر للكرة المصرية مثل محمد صلاح نجم ليفرول الإنجليزى ويجب عليه الإلتزام بالإحتراف ويعلم جيدا أن لديه هدف يجب أن يحققه ويتناسي جميع الهفوات ولن يكون تكرار لسيناريو عمرو زكى الذى أحرز 10 أهداف ولم يوفق فى الإستمرار فى مسيرته الإحترافية فى الدورى الإنجليزى. ورفض شطة المبادرة الجماهيرية لدعم الصفقات للاعبي الأندية وأبرزهم فرجانى ساسي نجم نادى الزمالك مؤخرا وقال : لا يمكن أن تكون مبادرات الدعم الجماهيرية سياسة متبعة على مدار تاريخ أى نادي وإنما من الممكن أن تكون حالة استثنائية فى إطار مقنن تحت إشراف النادى نفسه وعبر سلك القنوات الشرعية ولا تكون ارتجالية. وأكد شطة رفضه مبادرة دعم صفقة فرجانى ساسي للبقاء فى صفوف نادى الزمالك، مشددا على أن الأندية أكبر من تلك المبادرات ويتعين على مسئوليها الاعتماد على موارد مالية وتوفيرها من أجل دعم فرقها فى كافة الأنشطة الرياضية مشددا على أنه يرفض إلغاء تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر باعتبار أنها متبعة فى جميع دوريات العالم وأصبح جزأ لا يتجزأ من التحكيم وأوضح أنه كان عادلا فى أمور تحكيمية كثيرة وفائدته أكبر وأخطاءه أقل كثيرا من الواقع. لفت إلى أن الـ var لم يضر النادى الأهلي وأنصف فى كثير من الحالات التحكيمية وكان عادلا فى أمور وأهداف كثيرة، مشيرا إلى أن المارد الأحمر لم يتضرر كثيرا من تقنية الفيديو مشيرا إلى أن مرمى النادى الأهلي فى أمان فى وجود محمد الشناوى، منوها إلى أنه لا بد أن تكون البدائل الموجودة لحراسة عرين الأهلي جاهزة فنيا وبدنيا من أجل التحسب لمرور الشناوى بأى ظرف طارئ، لافتا إلى أنه غير مطلوب التعاقد مع حارس الدولى ليكون بجانب الشناوي فى حراسة عرين الأهلي، موضحا أن على لطفى ومصطفى شوبير بحاجة إلى إحتكاك أكثر، مضيفا أن الشناوى نفسه كانت له هفوات فى حراسة المرمى لدى حضوره إلى المارد الأحمر. وأعرب شطة على أن يكون هناك تهدئة من أجل إزالة التعصب بين الجماهير فى الأهلي والزمالك وغيرها من الأندية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية من أجل المساهمة فى نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية. وأكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يقترب من الرحيل، لافتا إلى أن الألماني يورجن كلوب سبب كبوة الريدز وقال : محمد صلاح مش قادر يكمل فى ليفربول وأعتقد أنه سوف يرحل قريبا عن صفوف الريدز فى ظل تراجع أداء زملائه ونتائج الفريق فى الدورى الإنجليزى والألماني يورجن كلوب سبب رئيسي فى تراجع نتائج ومستوى لاعبى فريق ليفربول نظرا لعدم التجديد فى الفكر التكتيكي إلى جانب عدم تجديد دماء الفريق عبر التعاقد مع صفقات من اللاعبين المميزين.

ورفض شطة المبادرة الجماهيرية لدعم الصفقات للاعبي الأندية وأبرزهم فرجانى ساسي نجم نادى الزمالك مؤخرا وقال : لا يمكن أن تكون مبادرات الدعم الجماهيرية سياسة متبعة على مدار تاريخ أى نادي وإنما من الممكن أن تكون حالة استثنائية فى إطار مقنن تحت إشراف النادى نفسه وعبر سلك القنوات الشرعية ولا تكون ارتجالية. وأكد شطة رفضه مبادرة دعم صفقة فرجانى ساسي للبقاء فى صفوف نادى الزمالك، مشددا على أن الأندية أكبر من تلك المبادرات ويتعين على مسئوليها الاعتماد على موارد مالية وتوفيرها من أجل دعم فرقها فى كافة الأنشطة الرياضية مشددا على أنه يرفض إلغاء تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر باعتبار أنها متبعة فى جميع دوريات العالم وأصبح جزأ لا يتجزأ من التحكيم وأوضح أنه كان عادلا فى أمور تحكيمية كثيرة وفائدته أكبر وأخطاءه أقل كثيرا من الواقع. لفت إلى أن الـ var لم يضر النادى الأهلي وأنصف فى كثير من الحالات التحكيمية وكان عادلا فى أمور وأهداف كثيرة، مشيرا إلى أن المارد الأحمر لم يتضرر كثيرا من تقنية الفيديو مشيرا إلى أن مرمى النادى الأهلي فى أمان فى وجود محمد الشناوى، منوها إلى أنه لا بد أن تكون البدائل الموجودة لحراسة عرين الأهلي جاهزة فنيا وبدنيا من أجل التحسب لمرور الشناوى بأى ظرف طارئ، لافتا إلى أنه غير مطلوب التعاقد مع حارس الدولى ليكون بجانب الشناوي فى حراسة عرين الأهلي، موضحا أن على لطفى ومصطفى شوبير بحاجة إلى إحتكاك أكثر، مضيفا أن الشناوى نفسه كانت له هفوات فى حراسة المرمى لدى حضوره إلى المارد الأحمر. وأعرب شطة على أن يكون هناك تهدئة من أجل إزالة التعصب بين الجماهير فى الأهلي والزمالك وغيرها من الأندية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية من أجل المساهمة فى نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية.

شدد على أن حصد المركز الثالث فى المونديال يعتبر أنجاز كبير جدا وبيتسو موسيماني أداى أداءا جيدا فى التغييرات بتشكيل اللاعبين مشيرا إلى أن تلك السياسة من حق المدرب فقط منوها إلى أنه يجب أن يرفع الجميع القبعة للمدرب الجنوب إفريقيى مشيرا إلى أن تغييرات موسيماني استطاع الفوز بها وكان هناك خلافا كبيرا على الدفع بالنييجيرى آجاي فى المبارايات الأخيرة لكنه أثبت نجاحا لدى الدفع به فى اللقاءات الأخيرة ولم يخذله مشددا على أن البايرن بدأ بشكل ضاغط وقوى ما أربك لاعبى المارد الأحمر فى الشوط الأول مشددا على أن الاهلي أقوى من بالميراس البرازيلي وظهر بشكل جيد ونجح فى الضغط على لاعبى الفريق البرازيلي وحقق فوزا بركلات الترجيح عن جدارة وإستحقاق. وكشف شطة عن خطط القلعة الحمراء فى إنشاء أكاديميات فى أوروبا وإفريقيا والخليج فى قادم الأيام وقال : من الصعب إنشاء أكاديميات للنادى الأهلي فى أوروبا لكن من الممكن عمل توأمة هناك تعود بالفائدة على القلعة الحمراء فى المستقبل القريب ولدينا خطط لإنشاء أكاديميات فى الخليج والدول العربية وفى قارة إفريقيا وسوف نبدأ فى القارة السمراء فى السودان وجنوب إفريقيا وغانا وسوف نستعين باللاعب الغاني فيليكس وفلافيو وجيلبرتو بأنجولا فضلا عن جنوب إفريقيا واستغلال علاقات بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادى الأهلي مشيرا إلى أن هناك توأمة مع نادى الهلال السوداني. أشار إلى أنه سيتم التخطيط فى انشاء أكاديميات النادى الأهلي فى دول الخليج نظرا لكونها فى الوقت الراهن منذ بداية أزمة فيروس كورونا شبه متوقفة خاصة فى الكويت مشيرا إلى أنه سيتم النظر إلى أنشاء أكاديمية فى السعودية خلال الفترة المقبلة موضحا أن السياسة فى الخليج فى إنشاء الأكاديمية النادى الأهلي فى الخليج ستكون بنظام المشاركة وليس الحصول على إسم النادى الأهلي فقط نظرا لسابق وجود أزمات مع المستثمرين مشددا على أن فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ظهر بشكل قوى فى كأس العالم للأندية خاصة فى المباراة الأولى أمام نادى الدحيل القطرى التى حقق خلالها فوزا بهدف دون رد. وأكد شطة أن حصول المارد الأحمر على المركز الثالث فى كأس العالم للأندية بمثابة إنجاز كبير لافتا إلى أن الفريق الاحمر أقوى من بالميراس البرازيلي وقال : مباراة الأهلي والدحيل فى الشوط الأول كان المارد الأحمر استحوذ بشكل كامل نتيجة الرهبة لدى المنافس واختلف الشكل فى ثاني الأشواط ورغم ذلك استطاع الفريق الأحمر تحقيق الفوز وفى مباراة بايرن ميونيخ وضح أن المارد الأحمر أهاب الموقف نوعا ما ولكن فى الشوط الثاني استطاع تقديم أداء جيد ونحتاج عندما نواجه الفرق الكبيرة ألا يكون لدينا رهبة ونمتلك إحتكاكا كبيرا.

استطرد: وتم توفير مدربين وملابس للأكاديميات وتم وضع البذرة واسس قوية لإنشاء الاكاديميات وانتشرت فى المحافظات وبدأت فى المنصورة والسويس ومدينة نصر وفرعين فى الإسكندرية وفى الصعيد وحتى الآن تم إنشاء 16 أكاديمية للنادى الأهلى فى ربوع محافظات الجمهورية لافتا إلى أن النادى الأهلي استطاع من خلال هذه الأكاديميات وضع شروط ألا تكون أقل من نظيرتها التى تتواجد فى الشيخ زايد وفى القاهرة مشيرا إلى أن ناصر ماهر أحد أبرز المواهب التى أفرزتها تلك الأكاديميات وتم تصعيدها إلى الفريق الاول مشيرا إلى أن هناك إتفاق مع خالد بيبو والمدرب التشيكي ميكيل فى قطاع الناشئين بالحضور للمباريات وقمن بترشيح نحو 100 لاعب من الأكاديمية للتصعيد إلى قطاعات الناشئين للأهلي. وعن تفاصيل بداية إنشاء الفروع لأكاديميات القلعة الحمراء وصاحب الفكرة فى ظهورها إلى النور قال شطة : بدأت فكرة انشاء الأكاديميات فى النادى الاهلي فى عام 2004 وإقترح حينها حسن حمدى رئيس النادى الأهلي السابق على محمد رمضان نجم الشياطين الحمر السابق انشاء اكاديميات بنظام مدفوع الاجر وفكرة إنشاء الأكاديميات جاءت لخدمة أعضاء النادى الأهلي باعتبار ان قطاعات الناشئين لا تستوعب هذا الكم الكبير داخل القلعة الحمراء فى فرع الجزيرة ولم يكن لدينا ملاعب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شطة: انضربت فى مباراة لـ الأهلي .. وصلاح يرحل عن ليفربول .. ومهاجم الزمالك فخر مصر.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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