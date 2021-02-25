شطة: أرفض دعم فرجاني ساسي والـ var أنصف الأهلي.. فيديو

رفض عبدالمنعم حسين الشهير بـ شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي المبادرة الجماهيرية لدعم الصفقات للاعبي الأندية وأبرزهم فرجانى ساسي نجم نادى الزمالك مؤخرا.

قال شطة عبر حواره لـ "دوت الخليج": لا يمكن أن تكون مبادرات الدعم الجماهيرية سياسة متبعة على مدار تاريخ أى نادي وإنما من الممكن أن تكون حالة استثنائية فى إطار مقنن تحت إشراف النادى نفسه وعبر سلك القنوات الشرعية ولا تكون ارتجالية.

وأكد شطة رفضه مبادرة دعم صفقة فرجانى ساسي للبقاء فى صفوف نادى الزمالك، مشددا على أن الأندية أكبر من تلك المبادرات ويتعين على مسئوليها الاعتماد على موارد مالية وتوفيرها من أجل دعم فرقها فى كافة الأنشطة الرياضية.

شدد شطة على أنه يرفض إلغاء تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز وكأس مصر باعتبار أنها متبعة فى جميع دوريات العالم وأصبح جزأ لا يتجزأ من التحكيم وأوضح أنه كان عادلا فى أمور تحكيمية كثيرة وفائدته أكبر وأخطاءه أقل كثيرا من الواقع.

لفت إلى أن الـ var لم يضر النادى الأهلي وأنصف فى كثير من الحالات التحكيمية وكان عادلا فى أمور وأهداف كثيرة، مشيرا إلى أن المارد الأحمر لم يتضرر كثيرا من تقنية الفيديو.

أشار إلى أن مرمى النادى الأهلي فى أمان فى وجود محمد الشناوى، منوها إلى أنه لا بد أن تكون البدائل الموجودة لحراسة عرين الأهلي جاهزة فنيا وبدنيا من أجل التحسب لمرور الشناوى بأى ظرف طارئ، لافتا إلى أنه غير مطلوب التعاقد مع حارس الدولى ليكون بجانب الشناوي فى حراسة عرين الأهلي، موضحا أن على لطفى ومصطفى شوبير بحاجة إلى إحتكاك أكثر، مضيفا أن الشناوى نفسه كانت له هفوات فى حراسة المرمى لدى حضوره إلى المارد الأحمر.

وأعرب شطة على أن يكون هناك تهدئة من أجل إزالة التعصب بين الجماهير فى الأهلي والزمالك وغيرها من الأندية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود بالتنسيق مع وسائل الإعلام المقروءة منها والمرئية من أجل المساهمة فى نبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية.