شطة: محمد صلاح مش قادر يكمل وكلوب وراء كبوة ليفربول.. فيديو

أكد عبدالمنعم حسين الشهير بـ "شطة" مدير أكاديميات النادى الأهلي أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي يقترب من الرحيل، لافتا إلى أن الألماني يورجن كلوب سبب كبوة الريدز.
قال شطة عبر حواره لـ "دوت الخليج": محمد صلاح مش قادر يكمل فى ليفربول وأعتقد أنه سوف يرحل قريبا عن صفوف الريدز فى ظل تراجع أداء زملائه ونتائج الفريق فى الدورى الإنجليزى.
تابع: الألماني يورجن كلوب سبب رئيسي فى تراجع نتائج ومستوى لاعبى فريق ليفربول نظرا لعدم التجديد فى الفكر التكتيكي إلى جانب عدم تجديد دماء الفريق عبر التعاقد مع صفقات من اللاعبين المميزين.
أشار إلى أن سبب تراجع مستوى لاعبي ليفربول ونتائج الفريق مؤخرا يعود إلى إعتماد الجهاز الفنى على لاعب واحد فى الدفاع وتعرضه للإصابة فضلا عن تراجع مستوى أداء بعض اللاعبين أمثال فيرمينو وساديو ماني.
أشار إلى أن محمد صلاح طريقة اللعب الخاصة به تناسب جميع دوريات أوروبا، مضيفا أنه لن يفرض نفسه على فرق المسابقات الخمس الكبري مشددا على أن أسلوب اللعب وتميزه بالحاسة التهديفية وراء ظهوره بشكل قوى.
وعن غياب الأندية السوداني قال: السودان كان دوما يشارك بأربعة فرق فى دوريات القارة السمراء وهم نادى الهلال والمريخ وأهلى شندى وهلال الأبيض، منوها إلى أن الأندية السودانية تعاني من غياب الدعم المالي والرعاة.
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