تعليق أسامة نبيه على فتح حساب بنكي لتجديد عقد ساسي.. فيديو

أكد أسامة نبيه نجم الزمالك السابق، أن الدورى المصري يحتاج إعادة تقييم في مسألة العقود والرواتب، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي لاعب مميز ومهم ضمن صفوف الفريق.

وأضاف نبيه خلال تصريحات خاصة لصدي البلد: فرجاني ساسي لاعب مميز وله دور كبير خلال مشاركته مع نادي الزمالك لكن هل العقد الذي يطلبه هي مهمة الإدارة لأنها أعلم بـ مواردها.

وعن دعوات الجماهير بفتح حساب لتوفير قيمة تجديد عقد فرجاني ساسي.. قال نبيه: مش حلوة لو في كوارث كان ماشي لكن الإدارة علي علم بإمكانات النادي المادية.