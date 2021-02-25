الدوري الأوروبي.. أرسنال يتأهل إلى دور الـ16 بهزيمة بنفيكا بثلاثية

حقق فريق آرسنال الإنجليزي الفوز على منافسه بنفيكا البرتغالي، بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.
سجل أوباميانج الهدف الاول لـ ارسنال في الدقيقة 21 وتعادل بنفيكا عن طريق ديوغو جونسالفيس في الدقيقة 43 من زمن المباراة.
وفي الشوط الثاني تقدم فريق بنفيكا في الدقيقة 61 عن طريق رافا سيلفا وتعادل لـ ارسنال تيرني في الدقيقة 67 وسجل هدف فوز ارسنال أوباميانج في الدقيقة 87
وشارك المحترف المصري محمد النني كبديل لـ فرانكو سيرفي في الدقيقة 90 .
ضمن ارسنال التأهل الي دور ال16 بعد الفوز في 6 مباريات خاضها بدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي وحصد الجانرز 18 نقطة .
وجاء تشكيل آرسنال اليوم أمام بنفيكا
حراسة المرمى: لينو.
خط الدفاع: تيرني، جابرييل، ديفيد لويز، بيليرين.
خط الوسط: تشاكا، سيبايوس، سميث روي، أوديجارد، ساكا.
خط الهجوم: بير أوباميانج.
وبهذه النتيجة يتأهل فريق ارسنال إلى دور الـ 16 من البطولة .
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