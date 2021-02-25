مدرب الجونة: التعادل مع بيراميدز نتيجة جيدة.. وكنا نحتاج نوعية عمر السعيد مع الفريق

قال محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إن التعادل أمام بيراميدز نتيجة جيدة، وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في الدوري المصري .

وتعادل الجونة بهدف لمثله مع بيراميدز في المباراة التي انتهت منذ قليل في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية والتى اقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وأضاف أبو جريشة في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "كنا نحتاج إلى نقطة، وكان هدفنا قبل المباراة ثلاث نقاط، ولكن التعادل أمام بيراميدز مقبول ونتيجة جيدة، ظروفنا قبل المباراة لم تكن جيدة، حيث إننا في آخر 4 مباريات تعرضنا للخسارة".

وتابع: "الشوط الأول لم يكن جيدًا من جانبنا، لكن في الشوط الثاني كنا أفضل، وكان هناك إصرار من اللاعبين على تحقيق التعادل، والنتيجة مرضية وهناك بعض الغيابات التي أثرت علينا".

وعن اللاعب عمر السعيد قال: "حقق بداية جيدة جدًا، هو لديه إصرار وقادر على إحراز الأهداف، وكنا نحتاج إلى هذه النوعية من اللاعبين، وعندما يأخذ الفرصة في كل المباراة يتطور مستواه".

وتطرق عن الحديث عن بيراميدز قائلا: "قدموا مباراة جيدة وفريق محترم ويمتلك لاعبين مميزين".