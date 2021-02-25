وتقدم أياكس بالهدف الأول عبر دافي كلاسين في الدقيقة 15، قبل أن يعادل يوسف يازيجي النتيجة لصالح الضيوف ليل.
لكن ديفيد نيريس نجح في تسجيل هدف الفوز قبل دقائق من نهاية المباراة.
كما فشل فريق نابولي في تحقيق التأهل بعد خسارة مباراة الإياب بنتيجة 2-1، حيث خير في مباراة الذهاب بهدفين لتغادر كتيبة الجنوب الإيطالية البطولة.
وجاءت نتائج باقي المباريات كالآتي:
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الأوروبي.. أياكس يتأهل إلى دور الـ16 ونابولي يودع البطولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.