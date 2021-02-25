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الدوري الأوروبي.. أياكس يتأهل إلى دور الـ16 ونابولي يودع البطولة

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حقق فريق أياكس الهولندي فوزا هاما على نظيره ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف، ليحجز مقعدا بدور الـ16 بعد الفوز بنتيجة 4-2 بمجموع المبارتين ضمن منافسات دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

وتقدم أياكس بالهدف الأول عبر دافي كلاسين في الدقيقة 15، قبل أن يعادل يوسف يازيجي النتيجة لصالح الضيوف ليل.

لكن ديفيد نيريس نجح في تسجيل هدف الفوز قبل دقائق من نهاية المباراة.

كما فشل فريق نابولي في تحقيق التأهل بعد خسارة مباراة الإياب بنتيجة 2-1، حيث خير في مباراة الذهاب بهدفين لتغادر كتيبة الجنوب الإيطالية البطولة.

وجاءت نتائج باقي المباريات كالآتي:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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