ابراهيم نور الدين يحتفل بعيد ميلاد نجله مهاجم السكة الحديد .. صور

ويلعب علي نجل الحكم الدولى إبراهيم نور الدين فى مركز المهاجم بفريق الكرة بنادي السكة الحديد مواليد 2013 وحصل على إشادة من مدربيه داخل النادي. وأدا ر طاقم تحكيم مصرى مباراة النجم الساحلي التونسي أمام يونج بافالوز الغاني التى أقيمت الأحد الماضي ضمن منافسات إياب كأس الكونفدرالية. جاء الطاقم التحكيمي على النحو التالي: إبراهيم نور الدين حكما للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين سمير جمال وأحمد توفيق طلب وأحمد الغندور حكما رابعا. يحتفل اليوم الخميس الحكم الدولى إبراهيم نورالدين بعيد ميلاد نجله علي، الثامن وسط الأسرة والأصدقاء المقربين حيث إنه من مواليد 25 فبراير 2013.

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