أسامة نبيه: أنصح مروان محسن بالرحيل عن الأهلي وتجربة حظه خارجه.. فيديو

أكد أسامة نبيه نجم نادي الزمالك السابق أن مروان محسن يواجه سوء حظ كبيرا جدا مع النادي الأهلي وعليه الخروج وتجربة حظه في فريق جديد.

وأضاف نبيه خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد: مروان محسن يواجه سوء حظ لأسباب لا يعلمها أحد غيره وأرى أنه آن وقت الخروج وصل لسن ال32 وعليه خوض تجربة جديدة. وأكمل: مروان محسن في الأهلي الناس مركزة معاه ودائما ما توجه له الانتقادات. وعن بواليا مهاجم الأهلي الجديد: بواليا لاعب جيد يظهر أداؤه على فترات وممكن يكون مهاجما مميزا خلال الفترة الماضية لكن مازال يحتاج وقتا حتى نحكم عليه وليس الوقت الحالي.

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