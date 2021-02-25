ميلان ضد النجم الأحمر.. فرانك كيسي يمنح الروسونيري التقدم من ركلة جزاء

سجل فريق ميلان الإيطالي الهدف الأول في شباك ضيفه النجم الأحمر الصربي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات إياب دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميلان بعد كرة أرتمط في يد مدافع النجم الأحمر، ليتقدم لها الإيفواري فرانك كيسي ويسجلها بنجاح.