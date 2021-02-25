شيكابالا يخضع لفحص طبي قبل مران الجمعة

وسيتم تحديد البرنامج التأهيلي للاعب بناء على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيخضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي، وتحديد موقفه من مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة المقرر لها الإثنين المقبل. يخضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي قبل مران الفريق غدا الجمعة من أجل تحديد حجم الإصابة التي عانى منها بعد الكدمة في الركبة والتي تسببت في خروجه من قائمة مباراة الزمالك أمام تونجيت السنغالي.

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