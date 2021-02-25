رضا شحاتة: نعاني من مشكلتين فى الجونة.. ونقطة بيراميدز مكسب لنا

قال رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة إن أداء لاعبي فريقه لم يكن جيدا خلال لقاء بيراميدز مشيرًا إلى أن هناك أزمتين لدى الفريق الساحلي.

وتعادل الجونة بهدف لمثله مع بيراميدز في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة المحلية.

وقال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورت": "لم ندخل المباراة بالقوة المطلوبة، وأضعنا الشوط الأول، وفي الثاني أجرينا بعض التغييرات وأصبحنا أفضل نوعًا ما وأكثر خطورة والفوز كان قريبًا منا".

وتابع: "لكن هذه المباراة كانت الأقل أداءً والنقطة كانت أفضل، الأداء لم يكن جيدًا، لذلك حاولنا الهجوم في الشوط الثاني لمحاولة خطف الفوز، ولكن شيئا جيدا أن اللاعبين استطاعوا التعادل".

وأوضح: "من المشكلات التي عانينا منها هي إصابة أكثر من لاعب، وهذا خلق نوعًا من الخلل، بالإضافة إلى سوء التوفيق، كنا مسيطرين في المباريات الماضية وخسرنا من فرصة أو اثنين، ولكن الأداء سيتحسن".

وتطرق للحديث عن عُطل الفار، قائلا: "الحكم أخبرنا بين الشوطين أن هناك مشكلة في تقنية الفيديو لنكون على علم بأننا سنستكمل المباراة بدونها".