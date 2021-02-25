محمد بركات: حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب

أكد الكابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لم يحسم قائمة المنتخب الوطني النهائية استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في معسكر مارس المقبل ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وقال مدير المنتخب إن الجهاز الفني مازال في مرحلة متابعة كل العناصر المرشحة خلال المباريات المقبلة للاستقرار علي أفضل مجموعة لهذه المرحلة والإعلان الرسمي عن القائمة كما هو معتاد قبل موعد بدء الأجندة الدولية يوم ٢٢ مارس وأضاف أن الجهاز الفني كان قد حدد قائمة مبدئية قوامها ٥٠ لاعبا لحصرهم ومتابعتهم جدا خلال الفترة المقبلة.

موضحا أنه جار إنهاء الإجراءات المطلوبة للتأشيرات لكل العناصر التي تدور في دائرة اختيارات الجهاز الفني لاسيما وأنه يضع في اعتباراته كل الظروف الطارئة قبل حسم قائمته النهائية والتي من المتوقع أن تكون ٢٦ لاعبا.

وأكد أن الكابتن حسام البدري فتح الباب أمام الجميع سواء كانت في المسابقات المحلية أو في الدوريات الخارجية، بتأكيده علي أن الفرصة مازالت متاحة أمام كل اللاعبين للتواجد بالمعسكر المقبل.

وأوضح أن هناك تواصلا مع المحترفين لتنسيق ترتيبات انضمامهم للمعسكر المقبل .. مشيرا إلى أن قائمة استدعاءات المحترفين ستكون قبل موعد الأجندة الدولية بأسبوعين وفقا لقواعد الفيفا وأشار مدير المنتخب أن مشوار المنتخب مازال طويلا وصعبا والهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو التأهل إلي بطولة الأمم الأفريقية قبل بدء مرحلة منافسات تصفيات كأس العالم.