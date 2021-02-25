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شاهد.. الخطيب يزور أسرة الراحل ثابت البطل

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زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، أسرة الراحل ثابت البطل الذي كان يرتبط بعلاقة وطيدة معه.

وكان في استقبال رئيس الأهلي كل من السيدة حنان صبري زوجة الكابتن ثابت البطل والكابتن وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي وزوجته لينا ابنة ثابت البطل وأولادهم يحيى وموسى.

واستقبلهم ايضا الدكتور باسم كليلة وزوجته لميس ثابت البطل وأولادهم علي وشريفة. ودار حوار ودي للغاية في أجواء عائلة الأهلي .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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