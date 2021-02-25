شاهد.. الخطيب يزور أسرة الراحل ثابت البطل

زار محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، أسرة الراحل ثابت البطل الذي كان يرتبط بعلاقة وطيدة معه.
وكان في استقبال رئيس الأهلي كل من السيدة حنان صبري زوجة الكابتن ثابت البطل والكابتن وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي وزوجته لينا ابنة ثابت البطل وأولادهم يحيى وموسى.
واستقبلهم ايضا الدكتور باسم كليلة وزوجته لميس ثابت البطل وأولادهم علي وشريفة. ودار حوار ودي للغاية في أجواء عائلة الأهلي .
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