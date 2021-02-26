بعد أحداث ديربي الرياض.. عقوبات صارمة على الشباب والنصر

وقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبات على فريقي الشباب والنصر، بسبب أحداث ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقررت اللجنة إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، وإيقاف البرازيلي سيباستياو جونيور لاعب الفريق الشبابي، مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال، مع غرامة بذات المبلغ على النادي الأبيض، لنشره تصريح تضمن إثارة للرأي العام.
ونشب خلاف بين رئيس الشباب وعبدالغني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ اتهم البلطان المدير التنفذي بالتلفظ بألفاظ عنصرية على لاعب فريقه، خلال خروجه مستبدلًا من المباراة، الأمر الذي نفاه النصراويون.
وجاء نص بيان لجنة الإنضباط كالاتي:
أصدرت لجنة الاتضباط قرارات نارية، بإيقاف حسين عبدالغني مباراتين، وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول من فريق الشباب، مع تبرأته من تهمة التمييز العنصري.
فضلًا عن ذلك، فإنها عاقبت خالد البلطان رئيس الشباب، بالإيقاف لمدة 3 مباريات، وتغريمه 40 ألف ريال.
كما قامت بتغريم المحترف البرازيلي سييبا 200 ألف ريال، وإيقافه لمدة مباراتين، بالإضافة إلى تغريم نادي الشباب نفسه 200 ألف ريال.
وأحالت لجنة الانضباط ملف أحد الأشخاص المخالفين في أحداث مباراة النصر والشباب وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.
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