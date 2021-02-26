مجاهد: الإعلان عن اسم المدير الفني لاتحاد الكرة قريبا

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن الإعلان عن اسم المدير الفني للاتحاد سيتحدد قريبًا، خلفًا لمحمود سعد الذي تمت إقالته .

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : سنعمل على اختيار اسم كبير يليق بمكانة وتاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يستعد للاحتفال بمئويته في ديسمبر المقبل .

واختتم مجاهد: سنعمل على تنظيم مباراة للمنتخب الوطني مع أحد المنتخبات العالمية الكبيرة، وسنعقد مؤتمرًا صحفيًا لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالمئوية.