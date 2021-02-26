مجاهد: مرتبات جهاز المنتخب الأول صُرفت بزيادة 10%

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن أخطاء التحكيم في كرة القدم لن تنتهي في مختلف الملاعب، مشيرًا إلى أن الحكام في مسابقة الدوري المصري الممتاز يقدمون موسمًا جيدًا حتى الآن.

وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة ’’Ten’’: تقنية الـ Var أضافت كثيرا للكرة المصرية، ولن يتم إلغاؤها، كما تم التواصل مع شركة إسبانية محترفة بخصوص تطوير هذه التقنية.

واختتم مجاهد : تم صرف مرتبات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، وتفعيل الزيادة المقررة بنسبة 10 %، كما تم عقد جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للمناقشة حول معسكر المنتخب في مارس المقبل استعداداَ لدورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو.

