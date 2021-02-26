أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن أخطاء التحكيم في كرة القدم لن تنتهي في مختلف الملاعب، مشيرًا إلى أن الحكام في مسابقة الدوري المصري الممتاز يقدمون موسمًا جيدًا حتى الآن.
وأضاف مجاهد في تصريحات لبرنامج ’’البريمـو’’ عبر قناة ’’Ten’’: تقنية الـ Var أضافت كثيرا للكرة المصرية، ولن يتم إلغاؤها، كما تم التواصل مع شركة إسبانية محترفة بخصوص تطوير هذه التقنية.
واختتم مجاهد : تم صرف مرتبات الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، وتفعيل الزيادة المقررة بنسبة 10 %، كما تم عقد جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي للمناقشة حول معسكر المنتخب في مارس المقبل استعداداَ لدورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجاهد: مرتبات جهاز المنتخب الأول صُرفت بزيادة 10% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.