واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميلان بعد كرة ارتطمت في يد مدافع النجم الأحمر، ليتقدم لها الإيفواري فرانك كيسي ويسجلها بنجاح.
وعدل الفاردو بن نابوهان النتيجة بعدها بالدقيقة 24 لصالح الفريق الصربي لكن الهدف لم يكن حاسما للتأهل.
كما فاز فريق روما على سبورتينج براغا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى الدور المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الأوروبي.. ميلان يتأهل لدور الـ16 رغم التعادل مع النجم الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.