الدوري الأوروبي.. ميلان يتأهل لدور الـ16 رغم التعادل مع النجم الأحمر

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميلان بعد كرة ارتطمت في يد مدافع النجم الأحمر، ليتقدم لها الإيفواري فرانك كيسي ويسجلها بنجاح.

نجح فريق ميلان الإيطالي في التأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي، بعد تخطي النجم الأحمر الصربي بمجموع 3-3 في المبارتين ضمن منافسات دور الـ32.

وعدل الفاردو بن نابوهان النتيجة بعدها بالدقيقة 24 لصالح الفريق الصربي لكن الهدف لم يكن حاسما للتأهل.

كما فاز فريق روما على سبورتينج براغا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتأهل إلى الدور المقبل.