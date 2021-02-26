نتائج الدوري الأوروبي .. تأهل مان يونايتد وروما وأوليمبياكوس "كوكا" يرافقهما

نجح فريق ميلان الإيطالي في التأهل إلى الدور المقبل من الدوري الأوروبي، بعد تخطي النجم الأحمر الصربي بمجموع 3-3 في المبارتين ضمن منافسات دور الـ32.

كما تأهل فريق مانشستر يونايتد الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، عقب التعادل بنتيجة 0-0 أمام ريال سوسيداد، في إياب دور الـ32 من البطولة، على ملعب " أولد ترافورد ".

ونجح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفين الهولندي .

وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.

وجاءت باقي نتائج المبارايات كالاتي "صورة":