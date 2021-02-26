كما تأهل فريق مانشستر يونايتد الى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، عقب التعادل بنتيجة 0-0 أمام ريال سوسيداد، في إياب دور الـ32 من البطولة، على ملعب " أولد ترافورد ".
ونجح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفين الهولندي .
وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.
وجاءت باقي نتائج المبارايات كالاتي "صورة":
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتائج الدوري الأوروبي .. تأهل مان يونايتد وروما وأوليمبياكوس "كوكا" يرافقهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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