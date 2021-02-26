الزمالك يقرر بيع محمد عواد عقب الصورة المسيئة.. تفاصيل

قرر مسؤولو نادي الزمالك عرض محمد عواد حارس الفريق للبيع في نهاية الموسم الجاري، وذلك علي خلفية الصورة المسيئة التي قام بوضعها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" أن مسؤولي الزمالك قرروا عرض الحارس للبيع في نهاية الموسم الجاري، في ظل الأزمات التي يفتعلها الحارس في الآونة الأخيرة لابتعاده عن التشكيل الأساسي للفريق.

وكان محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك، اصدر بيان رسمي صباح أمس يوضح فيه حقيقه الاستورى التي اغضبت جماهير الزمالك منه أظهرت لوحة مرسوم عليها قميصه ورقمه بنادي لزمالك وهو يضع قدمه صوبتها.

وغرد محمد عواد من خلال حسابه الشخصي تويتر: " للتوضيح..أتشرف بارتدائي لتي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على إنستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال".

وأضاف عواد: "ضحيت بالكثير من أجل تحقيق حلمي باللعب لنادي الزمالك وهو شرف كبير أعتز به ولكن منذ يومي الأول مع الفريق ويتم محاربتي ومحاولة تشويه سمعتي بكل السبل من البعض عن طريق ترويج أخبار كاذبة".

وتابع: "كامل تركيزي مع الفريق وملتزم بعقدي مع النادي وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني في مسألة المشاركة من عدمه رغم شعوري بالظلم في عديد المرات التى رأيت فيها أحقيتي بالمشاركة ولكن دومًا أفضل عدم الحديث لعلمي برغبة الكثير من المتصدين في استغلال الأمر ضد مصلحة الفريق وهي الأهم فوق الجميع.

واختتم: " أخيرًا أناشد جماهير الزمالك الوفية التى لطالما دعمت الفريق في أصعب الأوقات في الوقوف بجانبنا للمنافسة على جميع البطولات هذا الموسم وإعادة البسمة لقلوبهم من جديد".