حسن يسري: لا بد من استكمال الموسم الماضي لكرة اليد بسبب حقوق الأندية

طالَبَ حسن يسري المشرف العام على فريق كرة اليد بنادي الزمالك بضرورة استكمال بطولة الدوري العام ، وعدم إلغائها ، وذلك حتى تحصل الأندية على حقوقها المتبقية من الموسم الماضي .
وأضاف يسري في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : يجب إعلان تتويج الزمالك ببطولة دوري الموسم الماضي حال تمسُك النادي الأهلي بالانسحاب .
واختتم : الجميع تعرض لظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا ، ولذلك يجب أن تتحمل جميع الأندية تلك الظروف ، كما أن النادي الأهلي وافقَ من قبل على استكمال البطولة والآن يطالب بإلغائها.
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