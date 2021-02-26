محمود سعد: أحمد مجاهد سلب من وليد العطار صلاحياته.. ولا يسمح لأحد بالعمل

أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم أنه لم يحصل على راتبه منذ شهرين من الأساس.
وقال محمود سعد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار :"أحمد مجاهد هو الذي قام بتشكيل المنتخبات وقام بإلغاء عمل جميع المتواجدين في الاتحاد".
وتابع :"أحمد مجاهد قام بإلغاء الدورات التنشيطية وجميع الأنشطة في الاتحاد بدون سبب".
وأضاف :"هناك العديد من الأمور والقرارات الغير مفهومة وخبراء الفيفا قالوا أن الاتحاد المصري من أفضل 10 اتحادات في العالم وما يفعله أحمد مجاهد حاليًا أشبه بسوبر مان وهو يلغي كل ما حققناه".
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