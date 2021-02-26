مصطفى ديدا: حراس بيراميدز جاهزون لبطولة البراعم

أعلن مصطفى ديدا مدرب حراس فريقي بيراميدز مواليد ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ جاهزين لبطولة زد للبراعم ويضم فريق ٢٠٠٨ الحراس زياد محمد عبدالخالق وعبدالله ماهر سليمان وعمرو ايمن عبدالمنعم و ماهر ابوالفتوح محمد، فيما يضم فريق ٢٠١٠ الحراس أحمد محمد احمد وطارق عادل خالد والسيد محمود السيد وسيف الدين اسلام رجب.

وقاد مصطفى ديدا حراس ٢٠١٠ في بطولة دوري القاهرة السوبر وكان للحراس دورا كبيرا في حسم الفريق للمركز الاول بعد منافسة قوية مع اندية القاهرة ، ونفس الامر في منافسات دوري ٢٠٠٨ والذي احتل بيراميدز فيه المركز الاول ايضا

ويعد "مصطفى ديدا"، أحد أفضل مدربي حراس المرمى الموجودين على الساحة التدريبية و ذلك لحصوله علي العديد من الدورات التدريبة الخاصة بمراكز حراسة المرمى

مصطفى ديدا حارس مرمى سابق للعديد من الأندية بزغ إسمه بملاعب كرة القدم ولكن بعد إعتزاله وتركه المستطيل الأخضر فكر فى تنمية مهاراته وقدراته الفنية والذهنية فى الإتجاه نحو العمل بمجال التدريب.