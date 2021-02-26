أمير توفيق يحسم الجدل حول حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي حقيقة عرض نادي جالاتا سراي للنادي لضم اليو ديانج نجم الفريق الأول عقب تألقه مع الفريق في الدوري المصري وكأس العالم للأندية.

وأكد امير توفيق في تصريحات لـ موقع " فوتوماك " التركي أن نادي جالاتا سراي لم يرسل اي عرض رسمي للأهلي لضم اللاعب مشددا ان ديانج نجم مميز ويقدم اداء رائع مع الفريق.

وأضاف أن ديانج أحد لاعبي الفريق الأساسيين، مشددا أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق مقتنع به بشدة.



وكان المهندس عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أكد أنه لا صحة لما تردد حول وصول عرض رسمي من نادي جالاتا سراى التركى لضم المالى اليو ديانج لاعب الفريق.

وقال القيعى فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن هذا الأمر عار تماما من الصحة مؤكدا أن ديانج مستمر مع الأهلى خاصة أنه جدد عقده مع الفريق لمدة 5 سنوات قادمة ليستمر مع الفريق حتى 2026.

وأشار القيعى الى أن ديانج واحد من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بشكل كبير فى كافة المباريات لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية.