ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له وعلق : " الثقة حتى النهاية "
نح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي .
وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول رد فعل من كوكا عقب تألقه مع أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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