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أول رد فعل من كوكا عقب تألقه مع أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي

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أعرب أحمد حسن كوكا نجم فريق اولمبياكوس اليوناني عن سعادته البالغة بـ تألقه مع الفريق خلال الفترة الحالية بعد تأهل الفريق للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي . 

ونشر كوكا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عدد من الصور له وعلق : " الثقة حتى النهاية " 

نح فريق أوليمبياكوس اليوناني في التأهل للدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي رغم الخسارة في مباراة العودة أمام بي آس في أيندهوفن الهولندي . 

وسجل إيران زاهافي هدفين لكن أحمد حسن "كوكا" سجل هدف الاطمئنان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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