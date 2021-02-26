مدرب يانج أفريكانز التنزاني يكشف سر تفوق سيمبا على الأهلى

أكد البلجيكي لوك إيميل المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش ويانج أفريكانز التنزاني أن سيمبا التنزاني قدم مستوى مميز في مباراة الأهلي الأخيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح إيميل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار:"وجود الجماهير والرطوبة العالية كان سبب رئيسي في تفوق فريق سيمبا التنزاني".
وتابع :"جمهور الأهلي حكم على طريقة اللعب لكن هناك أمور أخرى أثرت بشكل سلبي كما ذكرت والأهلي لم يكن سيء في تلك المباراة".
وأضاف :"غياب علي معلول كان له تأثير سلبي على الأهلي وفريق سيمبا فرض سيطرته من البداية".
وكان فريق الاهلي تلقي هزيمة موجعة من فريق سيمبا التنزاني بهدف نظيف في مباراة دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا
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