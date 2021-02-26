تقام اليوم، الجمعة، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباراة الدوري الاسباني والدوري الألماني

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الإسباني ليفانتي X أتلتيك بيلباو - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الألماني فيردر بريمن X آينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساء - beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي رين X نيس -9:30 مساء - beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري المصري البورسعيدي X سيراميكا - 5:00 مساء - on sport مواعيد مباريات الدورى الاماراتي النصر X حتا - 3:30 عصرا بني ياس X عجمان - 3:30 عصرا شباب الأهلي دبي X خورفكان - 6:15 مساء الشارقة X الجزيرة - 6:15 مساء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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