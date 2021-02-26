أخبار الرياضة.. الأهلي يضم سيسيه عقب انتهاء عقده مع الزمالك.. حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة ا مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

اقترب رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري من الانتقال الي الاهلي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

قرر مسؤولو نادي الزمالك عرض محمد عواد حارس الفريق للبيع في نهاية الموسم الجاري، وذلك علي خلفية الصورة المسيئة التي قام بوضعها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن الإعلان عن اسم المدير الفني للاتحاد سيتحدد قريبًا، خلفًا لمحمود سعد الذي تمت إقالته .