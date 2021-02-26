نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة ا مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
اقترب رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري من الانتقال الي الاهلي، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.
قرر مسؤولو نادي الزمالك عرض محمد عواد حارس الفريق للبيع في نهاية الموسم الجاري، وذلك علي خلفية الصورة المسيئة التي قام بوضعها على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة أن الإعلان عن اسم المدير الفني للاتحاد سيتحدد قريبًا، خلفًا لمحمود سعد الذي تمت إقالته .
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي حقيقة عرض نادي جالاتا سراي للنادي لضم اليو ديانج نجم الفريق الأول عقب تألقه مع الفريق في الدوري المصري وكأس العالم للأندية.
حسم 16 فريقا مقاعدهم بالدور المقبل من منافسات الدوري الأوروبي بعد تأهل معظم الفرق الكبري عدا مفاجأة خروج نابولي الإيطالي على يد غرناطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. الأهلي يضم سيسيه عقب انتهاء عقده مع الزمالك.. حقيقة عرض جالاتا سراي لضم ديانج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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