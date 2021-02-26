حكام مباراة الجمعة.. إبراهيم نورالدين يدير مواجهة سيراميكا كليوباترا والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها اليوم الجمعة في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. وجاء طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا على النحو التالي: الدولى ابراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد حسام وأحمد لطفى وحكما رابعا على طلبة وصبحى العمراوى حكما للفيديو ومساعده محمود وفا. يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الرابع فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا فى المركز الخامس برصيد ٢٠ نقطة.

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