صاحب الإنجازات الفريدة.. دوت الخليج يرصد إنجازات شوقي غريب في ذكرى ميلاده

صاحب الانجازات الفريدة وأحد أساطير كرة القدم المصرية شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي يتم اليوم عامه الـ 62 وسط رحلة مليئة بالعطاء والانجازات الغير مسبوقة.
وحقق شوقي غريب العديد من الانجازات منذ ان كان لاعبا في المنتخب الاول حيث انه كان صاحب هدف الفوز على كوت ديفوار في ٨٦ والذي كان السر وراء تتويج المنتخب بالبطولة كما أنه شارك في أولمبياد لوس أنجلوس ٨٤، ليصبح المصري الوحيد الذي شارك في الأولمبياد لاعبا ومديرا فنيا.
ووقع الاختيار على شوقي غريب عام ٩٦ للعمل مدربا عاما في منتخب الناشئين ١٧ سنة، حيث انه كان الفريق الذي كان يتم إعداده لمونديال الناشئين الذي استضافته مصر.
وشارك منتخب الناشئين في التصفيات الافريقية المؤهلة للمونديال،وتوج ببطولة الأمم الإفريقية تحت ١٧ سنة التي أقيمت ببتسوانا مايو ٩٧، وصعد المنتخب المصري متوجا بكأس البطولة بعد الفوز على مالي في المباراة النهائية، حيث انها كانت البطولة الأولى للمنتخب في هذه الفئة العمرية تحت ١٧ سنة، ثم دور الـ٨ في المونديال الذي استضافته مصر ٩٧.
وقاد شوقي غريب منتخب الشباب مواليد ١٩٨١، والذي توج ببرونزية مونديال الأرجنتين ٢٠٠١، ومن قبلها برونزية الأمم الإفريقية للشباب بإثيوبيا.
وكان منتخب الشباب قاد ريمونتادا في البطولة عقب هزيمته في الدور الأول بالسبعة ويفاجئ الجميع بتحقيق الميدالية البرونزية، ثم تتوالى الإنجازات بميدالية أخرى بعد أيام من المونديال وهي برونزية الفرانكفون.
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