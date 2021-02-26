أول قرار من الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد رفع الحظر عن الملاعب

كشف يونس الكزه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أول قرار، بعد رفع الحظر عن ملاعب الكرة الليبية.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قرر أمس الخميس، رفع الحظر عن الملاعب الليبية، بعد فترة دامت نحو 7 سنوات.