أول قرار من الاتحاد الليبي لكرة القدم بعد رفع الحظر عن الملاعب

كشف يونس الكزه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أول قرار، بعد رفع الحظر عن ملاعب الكرة الليبية.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" قرر أمس الخميس، رفع الحظر عن الملاعب الليبية، بعد فترة دامت نحو 7 سنوات.
وقال يونس الكزه في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : "أتوجه بالتحية لكل الشعب المصري وإلى اتحاد الكرة المصري على ما قدمه من تسهيلات ووقوفه مع الكرة الليبية خلال الفترة السابقة".
وأضاف الكزه :" أول قرار بعد رفع الحظر هو العمل على تجهيز الملاعب وتوفير كافة الشروط لاستقبال المنتخبات والأندية المنافسة والتي بدأت منذ زيارة اللجنة المكلفة".
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