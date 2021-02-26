بمشاركة 1000 شاب وفتاة.. انطلاق فعاليات المهرجان الرياضي بمحافظة الوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات المهرجان الرياضي بمحافظة الوادي الجديد ، والذي يقام خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٨فبراير الجاري، بمشاركة ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.
وتضمنت فعاليات المهرجان ماراثون للمشي، ومسابقات رياضية لكل من "الرواد، الفتاه والمرأة، الايتام، والمعاقين" من خلال برنامج منشطي الأحياء السكنية، كما يتم توزيع جوائز وملابس رياضيه للمشروع القومي للأيتام ومشروع الف بنت الف حلم.
وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تكثف من إقامة الأنشطة الشبابية والرياضية في المحافظات الحدودية، وإقامة معارض للحرف والصناعات والمشغولات اليدوية لأبناء تلك المحافظات وذلك وفقًا لرؤية القيادة السياسية بالاهتمام بكل المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجًا.
ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ الوادي الجديد على اهتمامه الكبير بتنفيذ الأنشطة الرياضية والشبابية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لافتًا إلي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تنفيذ مزيد من الانشط والبرامج والمشروعات التى تستهدف مجتمع المحافظات الحدودية من النشء والشباب.
وعلى هامش المهرجان تم افتتاح دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية في نسخته السابعة، بمشاركة ٦٤فريقا من أبناء محافظة الوادي الجديد.
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