تقام اليوم، الجمعة، في تمام الثانية ظهرا قرعة دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.

وأسدل الستار على دور الـ 32، من مسابقة الدوري الأوروبي، مساء أمس، الخميس، والذي شهد مفاجأتين من العيار الثقيل، بوداع نابولي للبطولة على يد غرناطة الإسباني، وليستر سيني على يد سلافيا براج التشيكي.

والفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 بمسابقة الدوري الأوروبي:

المتأهلين لدور الـ 16 من بطولة اليوروبا ليج - توتنهام هوتسبر الإنجليزي - أرسنال الإنجليزي - رينجرز الإسكتلندي - فياريال الإسباني - مولده اف.كي النرويجي - غرناطة الإسباني - شاختار دونيتسك الإوكراني - أياكس الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - دينامو كييف الأوكراني - أي سي ميلان الإيطالي - سلافيا براغ التشيكي - روما الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - يونج بويز السويسري - أولمبياكوس اليوناني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يويفا يجري قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.