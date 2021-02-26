تقام اليوم، الجمعة، قرعة دور الـ 16، من مسابقة الدوري الأوروبي، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية. موعد قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي والقناة الناقلة: وتقام قرعة دور الـ 16 في تمام الثانية ظهرت بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بي إن سبورت: الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16: - توتنهام هوتسبر الإنجليزي - أرسنال الإنجليزي - رينجرز الإسكتلندي - فياريال الإسباني - مولده اف.كي النرويجي - غرناطة الإسباني - شاختار دونيتسك الإوكراني - أياكس الهولندي - مانشستر يونايتد الإنجليزي - دينامو كييف الأوكراني - أي سي ميلان الإيطالي - سلافيا براغ التشيكي - روما الإيطالي - دينامو زغرب الكرواتي - يونج بويز السويسري - أولمبياكوس اليوناني

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