وذكر موقع " لو 360 سبورت" أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" أسند مهمة إدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، للحكم المغربي رضوان جيد.
كانت الجولة الماضية، شهدت خسارة الأهلي من سيمبا التنزاني بهدف دون رد، بينما تغلب فيتا كلوب الكونغولي على مازيمبي الكونغولي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وجاء ترتيب المجموعة الأولى عقب نهاية مباريات الجولة الثانية كالتالي:
1- سيمبا : 6 نقاط
2- فيتا كلوب: 3 نقاط
3- الأهلي: 3 نقاط
4- المريخ السوداني: 0 نقاط
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صافرة مغربية لإدارة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.