اتحاد الكرة في أسبوع.. إقالة محمود سعد واستمرار عدم السماح للحراس الأجانب وإقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان أبرز الأحداث

شهد الأسبوع المنقضى العديد من الأحداث البارزة داخل مبنى اتحاد الكرة بالجزيرة على مستوى الشؤون الإدارية والمنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.

ومن أبرز تلك الأحداث إقالة الدكتور محمود سعد من منصب المدير الفني وإعلان مواعيد ٧ جولات فى الدورى فضلا عن منع الحراس الأجانب وإقامة قمة الاهلي والزمالك فى رمضان.

دوت الخليج يستعرض أبرز ما حدث فى الجبلاية خلال اسبوع

انطلاق معسكر منتخي الشباب والناشئين

انطلق السبت الماضى معسكر منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 المفتوح وبدأ رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

21 أبريل موعد قرعة أولمبياد طوكيو

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا ) تضمن دراسة تحديد يوم الاثنين الموافق 21 ابريل موعدا لاجراء قرعة أولمبياد طوكيو لكرة القدم التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأولمبي المصري باعتباره بطلا لافريقيا علي ان تتم مراسم القرعه في مقر الفيفا بزيورخ بمشاركة المنتخبات المؤهله اون لاين .

وياتي قرار الفيفا بدراسة تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من تحديد جميع الفرق المؤهلة حيث يتبقي مقعدان فقط لمنطقة الكونكاف والتي تأجلت التصفيات النهائية الخاصة بها بسبب تفشي فيروس "كورونا" وسيتم اقامة تصفياتها خلال الاجندة الدولية فى شهر مارس. القادم.

إعلان حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر

تلقى اتحاد الكرة إخطارا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بتعيين طاقم حكام مباراتي المنتخب الوطني مع كينيا وجزر القمر، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

ويلتقى المنتخب الوطني مع منتخب كينيا باستاد كاسراني بنيروبي يوم 25 مارس المقبل، تحت قيادة طاقم تحكيمي من جنوب أفريقيا، يضم: فيكتور جوميز "حكم ساحة"، زاكيلي سيويلا "مساعد أول"، أثينكوسي ندونجيني "مساعد ثان"، وتوم أبونجيلي "حكم رابع"

وتستضيف مصر، منتخب جزر القمر، يوم 29 مارس المقبل باستاد القاهرة تحت قيادة طاقم تحكيمي من مالي يضم: بوبو تراوري "حكم ساحة"، بابا يومبوليبا "مساعد أول"، أمادو بيلي جيس "مساعد ثان"، جاوسو كاني "حكم رابع"

استئناف العمل بمشروع الهدف

استأنف اتحاد الكرة العمل في مشروع مركز المنتخبات الوطنية بعد توقف استمر اكثر من عام ونصف العام.

وقام الاتحاد بسداد جزء من المستحقات المالية للجهة المنفذة للمشروع تم بعدها استئناف العمل مباشرة فور اجتماع فني جمع المسئولين عن الاتحاد والجهة المنفذة للمشروع، تم خلاله الاتفاق على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروع وافتتاحه فى احتفالية مئوية الاتحاد.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعا مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري للاطمئنان على آخر ترتيبات معسكر الفريق الشهر المقبل اقبل مواجهة كينيا وجزر القمر بتصفيات امم افريقيا.

قرر اتحاد الكرة الموافقة على تخصيص طائرة خاصة للمنتخب الوطني الأول في رحلته إلى كينيا لملاقاة منتخبها الوطني يوم 25 مارس ضمنمنع للحراس الأجانب .. وقمة الأهلي والزمالك في رمضان

تصفيات الأمم الأفريقية، كما تقرر أن يرأس البعثة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد ومعه أحمد حسام عوض عضو الاتحاد، على أن يتولى محمد الشواربي مصاحبة الفريق منذ عودته وحتى مباراته مع جزر القمر بالقاهرة المحدد لها يوم 29 مارس في التصفيات نفسها.

كما قرر تشكيل وفد موسع من الهيئات المعنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للكاف بالمغرب يوم 12 مارس المقبل لدعم المهندس هاني أبو ريدة في الانتخابات.

.

وبالنسبة لإجراءات وتعليمات القيد للموسم الجديد قرر الاتاد السماح بقيد 30 لاعبا بالفريق الأول لكل ناد في جميع الأقسام، وبالنسبة للاعبين الأجانب يسمح بقيد 5 لاعبين لكل ناد بالقسم الأول ولاعبين اثنين لكل ناد بالقسم الثاني ولاعب واحد لكل ناد بالقسم الثالث، مع معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري بحد أقصى لاعب واحد لكل ناد.

وبعد الإطلاع على توصية الأندية كما تقرر استمرار عدم السماح لحراس المرمى الأجانب في أي ناد بأي قسم من الأقسام المختلفة.

وبالنسبة للناشئين قرر الاتحاد المصري مشاركة فرق الناشئين بالنادي في درجة المسابقات التي يشارك بها الفريق الأول.

كما أرسل الاتحاد الى للجهات الأمنية مقترح اقامة اللقاء المؤجل بين الأهلي والزمالك قبل لقائهما معا في الدور الثاني لمسابقة الدوري الممتاز خلال شهر رمضان.

مكافأة حكام سموحة والمصري

وافق اتحاد الكرة على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري فى الدوري ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها.

إقالة محمود سعد

قرر اتحاد الكرة إنهاء عمل الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وتوجيه الشكر له عما قدمه خلال الفترة السابقة مع استكمال إعادة هيكلة الإدارة الفنية بالاتحاد ومناقشة الأسماء المرشحة خلال الاجتماع المقبل.

زيادة المساهمة في رعاية قدامى اللاعبين

قرر اتحاد الكرة زيادة المساهمة الشهرية للجمعية المصرية لرعاية قدامى الرياضيين إلى 100 ألف جنيه بدلا من 70 ألفا، وذلك بخلاف ما يتكفل به الاتحاد من رعاية للاعبي كرة القدم السابقين والذي يصل إلى 600 ألف جنيه شهريا.

إعلان مواعيد 7 جولات للدوري. ولقاءات الكأس

اعلنت ادارة المسابقات مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21 فضلا عن مواعيد دور ال ١٦ بكأس مصر إلى جانب مباريات الاهلي والزمالك وبيراميدز المؤجلة بالكأس.