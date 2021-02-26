أول تعليق من أليسون حارس ليفربول بعد وفاة والده غرقا

وجه أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول، رسالة لزملائه في ملاعب كرة القدم ومتابعيه، بعد دعمهم له خلال الساعات الماضية، عقب وفاة والده.

وكتب أليسون بيكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": اتوجه بالشكر للجميع على الرسائل والتعازي بعد وفاة والدي الحبيب".

وتابع أليسون بيكر:" عائلتنا تشعر بالحب من الجميع، بارك الله فيكم".