محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا

وذكرت صحيفة " ديلي ستار" البريطانية، أن محمد صلاح أطلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري تقدر أصولها بـ 9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".
وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح يأمل في محاكاة تجربة فاولر نجم ليفربول السابق ، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.
وأكدت الصحيفة، أن محمد صلاح مستعد للإنفاق على شركته لمنافسة روبي فاولر، بعد إطلاق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري".
ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد، بعد غدا الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.
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