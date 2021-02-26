مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى جميع البطولات الدوري والكأس وأفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - تترقب جماهير القلعة البيضاء مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق سواء فى بطولة الدوري العام، أو بطولة كأس مصر، أو بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2020 – 2021 وذلك على أمل تعويض الموسم الماضى الذى خرج منه الفريق خالى الوفاض حيث خسر بطولة الدوري وحل وصيفاً بعد الأهلي، وخرج من بطولة كأس مصر من الدور قبل النهائي على يد طلائع الجيش، وخسر نهائى القرن أمام غريمة الأحمر فى دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضى.

ويسعى لاعبو الزمالك لإرضاء جماهيرهم وتحقيق البطولات مرة أخري، حيث يتصدر الفريق قمة جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن فى غياب الفارس الأحمر بسبب المباريات المؤجلة لفريق الأهلي، ويشارك الزمالك فى بطولته المحببة كأس مصر، كما أنه يشارك ضمن المجموعة الرابعة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا وتعادل فى أول جولتين من دور المجموعات أمام مولودية الجزائر، وفريق توينجيت السنغالي، ونعرض فى التقرير التالي مواعيد مباريات الزمالك التى سيخوضها فى الفترة المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة فى جميع البطولات

الزمالك مع وادي دجلة يوم 1 مارس فى الدوري. الزمالك مع الترجي التونسي يوم 6 مارس فى دوري أبطال أفريقيا. الزمالك مع سيراميكا كيليوباترا يوم 11 مارس فى الدوري. الزمالك والترجى التونسي يوم 16 أو 17 مارس فى دوري أبطال أفريقيا. الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 2 أو 3 أبريل فى دوري أبطال أفريقيا. الزمالك مع توينجيت السنغالى أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أبريل فى دوري أبطال أفريقيا. الزمالك مع حرس الحدود يوم 14 أبريل فى كأس مصر. الزمالك مع الأهلي يوم 18 أبريل فى الدوري. الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم 22 أبريل فى الدوري. الزمالك مع البنك الأهلي يوم 26 أبريل فى الدوري. الزمالك مع المقاولون العرب يوم 29 أبريل فى الدوري. الزمالك مع بيراميدز يوم 2 مايو فى الدوري. الزمالك مع سموحة يوم 6 مايو فى الدوري. الزمالك مع الأهلي يوم 10 مايو فى الدوري.

مواعيد مباريات القادمة فى جميع البطولات