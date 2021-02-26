افتتح ساو باولو التسجيل عن طريق لوسيانو دا روشتا في الدقيقة 45، قبل أن ينجح فيلامينجو في إدراك التعادل عن طريق برونو هينركي في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 59 تمكن بابلو فيليبي من تسجيل الهدف الثاني لصالح ساو باولو.
وتوج فيلامينجو بلقب الدوري البرازيلي رغم الهزيمة، وذلك بعد تعادل إنترناسيونال مع كورينثيانز باوليستا بدون أهداف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رغم الهزيمة أمام ساو باولو.. فيلامينجو يتوج بطلا لـ الدوري البرازيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.