رغم الهزيمة أمام ساو باولو.. فيلامينجو يتوج بطلا لـ الدوري البرازيلي

توج فريق فيلامينجو بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية على التوالي، رغم الهزيمة أمام ساو باولو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت، صباح اليوم الجمعة، على ملعب " المورمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 38، والأخيرة من مسابقة الدوري.

افتتح ساو باولو التسجيل عن طريق لوسيانو دا روشتا في الدقيقة 45، قبل أن ينجح فيلامينجو في إدراك التعادل عن طريق برونو هينركي في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 59 تمكن بابلو فيليبي من تسجيل الهدف الثاني لصالح ساو باولو.

وتوج فيلامينجو بلقب الدوري البرازيلي رغم الهزيمة، وذلك بعد تعادل إنترناسيونال مع كورينثيانز باوليستا بدون أهداف.

وأنهى فيلامينجو جدول ترتيب الدوري البرازيلي في الصدارة برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن إنترناسيونال صاحب المركز الثاني.

