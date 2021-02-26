تسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز ولقاءات كأس مصر فى إجبار لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على تعطيل إقامة معسكر حكام الفيديو الـvar.
وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام فى ورطة حقيقية نظرا لعدم قدرتها على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو.
وأضاف: لجنة الحكام تواجه أزمة فى ظل قلة أعداد حكام الفيديو ما يضطر وجيه أحمد ورفاقه إلى الاستعانة بنفس الوجوه للمشاركة فى إدارة مباريات المسابقات المحلية.
ولفت إلى أن لجنة الحكام لديها ٥٤ حكما حاصلين على رخصة حكام ال var وترغب فى زيادة العدد من أجل مواجهة ضغط مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.
وشدد على أن مشاركة الفرق الثلاث الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لم يشفع للجنة الحكام فى العمل على تحديد موعد لاقامة معسكر حكام الفيديو فى ظل حرص إدارة المسابقات فى الجبلاية على الانتهاء من المباريات وعد إرباك جدول المسابقة المحلية.
وأوضح أن لجنة الحكام فشلت فى الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فى إقامة معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الاجباري خلال شهر مارس للمنتخبات الوطنية فى إقامة معسكر حكام الفيديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضغط مباريات الدوري يعطل إقامة معسكر حكام الـ var على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.