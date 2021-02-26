ضغط مباريات الدوري يعطل إقامة معسكر حكام الـ var

تسبب ضغط مباريات الدوري الممتاز ولقاءات كأس مصر فى إجبار لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد على تعطيل إقامة معسكر حكام الفيديو الـvar.

وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لجنة الحكام فى ورطة حقيقية نظرا لعدم قدرتها على تحديد موعد لإقامة معسكر حكام الفيديو.

وأضاف: لجنة الحكام تواجه أزمة فى ظل قلة أعداد حكام الفيديو ما يضطر وجيه أحمد ورفاقه إلى الاستعانة بنفس الوجوه للمشاركة فى إدارة مباريات المسابقات المحلية.

ولفت إلى أن لجنة الحكام لديها ٥٤ حكما حاصلين على رخصة حكام ال var وترغب فى زيادة العدد من أجل مواجهة ضغط مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر.

وشدد على أن مشاركة الفرق الثلاث الأهلى والزمالك وبيراميدز فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية لم يشفع للجنة الحكام فى العمل على تحديد موعد لاقامة معسكر حكام الفيديو فى ظل حرص إدارة المسابقات فى الجبلاية على الانتهاء من المباريات وعد إرباك جدول المسابقة المحلية.

وأوضح أن لجنة الحكام فشلت فى الحصول على موافقة اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد فى إقامة معسكر حكام الفيديو خلال فترة التوقف الاجباري خلال شهر مارس للمنتخبات الوطنية فى إقامة معسكر حكام الفيديو.