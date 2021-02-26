وصل الدكتور ' أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة إلى الواحات البحرية .
ومن المقرر قيام وزير الشباب والرياضة بافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة عدد من الفاعليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالواحات البحرية حيث يلتقى وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات في لقاء حواري مفتوح كما يشهد وزير الشباب والرياضة نهائى دوري اتحاد الاتحادات النوعية في خماسيات كرة القدم.
يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية
يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زار محافظة شمال سيناء مطلع الشهر الجاري وافتتح عدد من المنشآت الشبابية والرياضة كما قام بمتابعة مشروعات اكتشاف مواهب النشء والشباب في عدد من الألعاب الرياضية .
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والإعلامي أشرف محمود رئيس إتحاد الثقافة الرياضية والفنان سامح الصريطي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة يصل الواحات البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.