وزير الشباب والرياضة يصل الواحات البحرية

وصل الدكتور ' أشرف صبحي " وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة إلى الواحات البحرية .

ومن المقرر قيام وزير الشباب والرياضة بافتتاح عدد من المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة عدد من الفاعليات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالواحات البحرية حيث يلتقى وزير الشباب والرياضة مع شباب الواحات في لقاء حواري مفتوح كما يشهد وزير الشباب والرياضة نهائى دوري اتحاد الاتحادات النوعية في خماسيات كرة القدم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة زار محافظة شمال سيناء مطلع الشهر الجاري وافتتح عدد من المنشآت الشبابية والرياضة كما قام بمتابعة مشروعات اكتشاف مواهب النشء والشباب في عدد من الألعاب الرياضية .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والإعلامي أشرف محمود رئيس إتحاد الثقافة الرياضية والفنان سامح الصريطي .