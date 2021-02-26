بعد إصابته في مباراة إيفرتون.. ليفربول يعلن خضوع جوردان هندرسون لعملية جراحية

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن خضوع جوردان هندرسون نجم الفريق لعملية جراحية.

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي:" خضع جوردان هندرسون لعملية جراحية بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال ديربي ميرسيسايد مع إيفرتون في نهاية الأسبوع الماضي.

وتابع بيان ليفربول:" لا يوجد جدول زمني لعودة هندرسون، ولكن اللاعب لن يعود للملاعب قبل فترة التوقف الدولي في مارس".

كان جوردان هندرسون تعرض لإصابة في الفخذ خلال مواجهة إيفرتون الماضية في الدوري الإنجليزي، وغادر أرضية الملعب، بعد مرور 30 دقيقة فقط من عمر المباراة.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد بعد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.