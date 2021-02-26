بعد اعتراضه على حكم مباراة الجونة.. تقرير أمين عمر يحسم موقف رمضان صبحي من العقوبة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة حقيقة تعرض رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للإيقاف فى مباراة فريقه أمام الجونة.

وتعادل الجونة عبر مهاجم الفريق عمر السعيد ١/١ أمام نظيره بيراميدز فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء أمس الخميس فى الدورى الممتاز.

وقال المصدر ذاته إن رمضان صبحي رغم ظهوره عبر شاشات الفضائيات معترضا على قرارات الدولى أمين عمر حكم مباراة بيراميدز والجونة إلا ان حكم اللقاء لم يشهر اى بطاقة سواء صفراء أو حمراء ضده.

وأضاف: البطاقات الصفراء الصادرة من جانب امين عمر شملت ثلاثى بيراميدز محمود حمادة ودونجا واسلام عيسى.

وتابع: إدارة المسابقات قيد انتظار ارسال أمين عمر حكم اللقاء التقرير الخاص باللقاء عبر السيستم من أجل التعرف على موقف رمضان صبحي وهل تحدث بشكل غير لائق أو هناك سلوك غير رياضى من عدمه.

ولفت إلى أن تقرير حكم المباراة بمثابة الفيصل فى إقرار عقوبة حيال رمضان صبحي من عدمه.

شدد على أنه حال ورزد تقرير أمين عمر حكم لقاء بيراميدز والجونة الى الجبلاية متضمنا خروج رمضان صبحي عن النص ووجود سلوك غير رياضى لدى اعتراضه على قرارات حكم اللقاء بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء سوف يتعرض اللاعب إلى عقوبة الإيقاف والغرامة المالية وفقا لتقدير إدارة المسابقات بعد الرجوع الى اللائحة.

يذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة ى المركز السابع بينما ارتفع رصيد نادي الجونة إلى النقطة 20 في المركز السادس بجدول ترتيب الدورى المحلي.