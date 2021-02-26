موعد مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يواجه فريق سيراميكا كليوباترا، اليوم، الجمعة، نظيره المصري البورسعيدي، على ملعب برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة بين والمصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الخامسة مساء وتذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HD

ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه هيثم شعبان، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف وصافة جدول ترتيب الدوري مؤقتا.

على الجانب الآخر يأمل المصري بقيادة مدربه علي ماهر، في مواصلة نتائجه المميزة في مسابقة الدوري هذا الموسم، بتحقيق نتيجة إيجابية، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.

ويدير مباراة اليوم الدولى إبراهيم نورالدين حكما للساحة على أن يعاونه الثنائى المساعدين احمد حسام وأحمد لطفى وحكما رابعا على طلبة وصبحى العمراوى حكما للفيديو ومساعده محمود وفا.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن سيراميكا كليوباترا صاحب المركز الثاني.