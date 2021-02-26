اتحاد الكرة يرصد راتبا كبيرا لخليفة محمود سعد فى الإدارة الفنية .. تعرف عليه

حددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد راتب المدير الفني الجديد للجبلاية خلفا للدكتور محمود سعد. واتفق مسؤولو اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة على وضع مبلغ مالي قيمته ٥٠ ألف جنيه راتب شهرى للمدير الفنى الجديد للجبلاية. ومن المقرر أن تحسم اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة اختيار المدير الفني الجديد للجبلاية خلال الاجتماع القادم بعد دراسة كافة الترشيحات لخلافة الدكتور محمود سعد. يذكر أن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت إيقاف صرف مستحقات محمود سعد المدير الفني للجبلاية، الذي تمت إقالته من منصبه. وجاء قرار اللجنة بإيقاف صرف مستحقات محمود سعد لحين انتهاء لجنة الانضباط باتحاد الكرة، من تحقيقات منتخب الشباب الذي انسحب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا، بعد إصابة عدد كبير من اللاعبي بفيروس كورونا. وفوجئ محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة، بإعلان الجبلاية إقالته من منصبه.

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