نادي النجوم يكشف حقيقة انتقال كريم فؤاد للنادي الأهلي.. فيديو

قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إن إدارة النادي تحترم رغبة اللاعب كريم فؤاد المعار لإنبي والمرتبط بتقارير حول انتقاله للنادي الأهلي ولكن مصلحة النادي لابد ان توضع في الاعتبار والنادي يحترم تعاقده مع نادي انبي لإعارة اللاعب لمدة موسمين ويحق لانبي شراء اللاعب طبقا للعقد.
وأضاف محمد الطويلة خلال مداخلة مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج ملعب البلد المذاع على قناة دوت الخليج، أنه يفضل أن يلعب كريم فؤاد خارج مصر مشيرا إلى أن إدارة الأهلي محترفة ولم تدخل في مفاوضات مع اللاعب أو النادي حتى الآن.
وتابع هناك اكثر من نادي يطلب ضم كريم فؤاد كما عرض بنفيكا البرتغالي ضم اللاعب واتمني ان يخطوا كريم خطى النجم الكبير محمد صلاح.
وختم الطويلة لايوجد نية لتقسيط مبلغ ابراهيم حسن مع الاسماعيلي بعد انتهاء مرحلة التفاوض والأحاديث الودية .
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