أسفرت قرعة دور الـ 16، التي أقيمت منذ قليل في مقر الاتحاد الأوروبي " يويفا"، عن مواجهات نارية. وشهدت قرعة الدوري الأوروبي صدام مصري بين أرسنال الذي يلعب في صفوفه محمد النني وأولمبياكوس الذي يضم أحمد حسن كوكا. كما شهدت القرعة قمة نارية بين مانشستر يونايتد وإيه سي ميلان. نتائج القرعة: - أولمبياكوس اليوناني vs أرسنال الإنجليزي - دينامو زغرب الكرواتي vs توتنهام هوتسبر الإنجليزي - مانشستر يونايتد الإنجليزي vs أي سي ميلان الإيطالي - سلافيا براغ التشيكي vs رينجرز الإسكتلندي - غرناطة الإسباني vs مولده اف.كي النرويجي - أياكس أمستردام الهولندي vs يونج بويز السويسري - فياريال الإسباني vs دينامو كييف الأوكراني - شاختار دونيتسك الإوكراني vs روما الإيطالي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدام مصري وقمة نارية.. نتائج قرعة دور الـ 16 بـ الدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.