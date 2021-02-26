شاهد.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاد مروان محسن

هنأ محمد هاني لاعب النادي الأهلي صديقه بالفريق مروان محسن بعيد ميلاده الـ 32.
ونشر محمد هاني عبر استوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع مروان محسن وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد سعيد".
وكان العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أكد أنه تم الانتهاء من الحصول على كافة الموافقات الخاصة بمواجهة فيتا كلوب مع أبناء الرداء الأحمر يوم 6 مارس المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال مرجان في تصريحات خاصة إن الأهلي سيواجه فيتا كلوب بإستاد القاهرة وتم إخطار الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا الأمر والذي سيتولي بدوره الاتحاد الأفريقي ومسئولي الفريق الكونغولي .
وأضاف أن الأهلي يعمل بنظام مؤسسي كامل، وينتهي من كافة الأمور الخاصة به مبكرًا؛ لتجنب أي أزمة في اللحظات الأخيرة، وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا مع قطاع الكرة في هذا الشأن وتم إعلامهم بأن المباراة ستقام علي استاد القاهرة.
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