انطلقت صباح اليوم الجمعة، منافسات ثالث أيام بطولة كأس العالم للرماية بالخرطوش التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021 بمشاركة 400 من الرماة (رجال وسيدات) من 32 دولة.
وتحتضن ميادين الرماية بفرع نادي الصيد في 6 أكتوبر منافسات البطولة حيث تشهد اليوم منافسات فرق الاسكيت رجال وسيدات على مدار اليوم حتى إعلان الفائزين في المسابقة على مستوى الفرق.
وكانت قد اختتمت منافسات فردي الاسكيت رجال وسيدات أمس في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، وفلاديمير ليسن رئيس الاتحاد الدولي للرماية ، واللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.
ومن المقرر أن تنتهي مسابقات الاسكيت غدا السبت بمنافسات الاسكيت مختلط، تمهيدًا لانطلاق منافسات التراب التي تتضمنها البطولة بعد غد الاثنين حتى ختام البطولة.
يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق منافسات فرق الأسكيت في ثالث أيام كأس العالم للرماية بالخرطوش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.